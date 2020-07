Por medio de un comunicado, La Alcaldía de Medellín informó que la Clínica de la 80 se convierte en la primera Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales -UCRE- para la atención de pacientes con Covid-19.

De acuerdo al comunicado, la clínica cuenta actualmente con 60 camas y pasará la próxima semana de 60 camas a 150, con la posibilidad de llegar a las 220.

¿Qué es una UCRE y cómo funcionará en la Clínica de la 80

Según el comunicado, “Una UCRE se define como un área de monitorización y tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o agudizada, ocasionada por una enfermedad primariamente respiratoria con un nivel de gravedad intermedia. Su objetivo se dirige a la correcta monitorización cardiorrespiratoria y al tratamiento de la insuficiencia respiratoria mediante soporte respiratorio no invasivo (SRNI) de pacientes que no precisan o no se benefician de ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pero que por su complejidad no podrían recibir los cuidados adecuados en hospitalización convencional”.

El alcalde de Medellín -Daniel Quintero- expresa que todas las camas de la Clínica de la 80 tendrán ventiladores con un sistema de oxigenación temprana.”Si la persona se agrava, inmediatamente la conectamos al ventilador y se prepara para ser trasladado a la red hospitalaria”, afirmó el alcalde.

Asimismo, el mandatario local también informó que la Clínica de la 80 no tendrá atención en servicios de urgencias ni consulta general, solo contará con pacientes que se han referido de la red hospitalaria; para la atención a la ciudadanía, la línea 123 seguirá siendo el canal oficial.

#MedellínMeCuida | Compartimos el #ReporteCOVID19Medellín con los datos actualizados al 18 de julio de 2020. Casos nuevos: 881

Casos confirmados: 7.988

Casos recuperados: 1.933

Casos activos: 5.950 Amplía la info 👇🏻 https://t.co/V6XXTPJl4w — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) July 19, 2020

