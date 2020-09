¡Siguió!: “Ves que sí eres una maldita negra”, la clienta racista amenazó a la muchacha tras conocer la denuncia en redes sociales

En las últimas horas se hizo tendencia en redes sociales una denuncia de un ataque racista del que habría sido víctima una joven en la ciudad de Medellín, la cual se dedica a arreglar uñas.

En redes sociales fueron difundidas las imágenes de la conversación en donde se ve como la clienta rechaza el trabajo de la joven por ser negra, sin embargo, se conoció que la historia no quedó ahí y la mujer hasta amenazó a la estilista.

Se conoció otra imagen en donde la clienta racista respondió el estado en el que la joven denunciaba el ataque, en la cual se puede leer: “Vez que si eres una maldita negra. Muy dolida, sus comentarios no me molestan, solo afirman que ustedes son una peste a Colombia”.

Por su parte, la joven también manifestó que varias persona obtuvieron el número de contacto de la mujer, en donde la insultaron y atacaron, lo que trajo más consecuencias para ella: “Esta señora me envió una foto de mi rostro diciendo (te metiste en la grande negra hpta) al día siguiente me llegó una hoja de papel a la casa con una amenaza. Por esa razón decidí no trabajar el fin de semana. Y borrar las publicaciones que hice”.

FOTO: “No permito negros en mi casa”, el ataque racista que sufrió una joven que arregla uñas

Yo no puedo creer esto pic.twitter.com/ffTCjPGRc1 — (@_LR_____) September 14, 2020