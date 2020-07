En Bello llegaron a pensar que el Cerro Quitasol estaba en venta

La Alcaldía de Bello salió a aclarar que el Cerro Quitasol no está a la venta, todo esto tras una seguidilla de rumores que se regaron en esa ciudad.

Y es que precisamente el Quitasol está a poco de convertirse en área protegida bajo la figura de Distrito de Manejo Integrado Quitasol- La Holanda.

Lo que dicen en Bello sobre los rumores

Desde la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, se aclara a la ciudadanía que el Cerro Quitasol no está en venta; las licencias de las construcciones son otorgadas por las Curadurías con base en el Plan de Ordenamiento Territorial y, que además, no existen proyectos urbanísticos sobre los polígonos que son protegidos. Las licencias de construcción adjudicadas actualmente, están en zonas colindantes y no hacen parte del Área Protegida.

La Administración Municipal hace un llamado a las empresas constructoras, al buen manejo de la información, y a no generar falsas expectativas en la ciudadanía por medio de publicidad engañosa.