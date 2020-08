El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha recorrido algunas zonas urbanas de Medellín sensibilizando sobre el caracol de jardín o Helix aspersa, que aparece en las casa y es una especie invasora.

Tal y como detallaron las autoridades ambientales, este es un molusco exótico originario del Reino Unido. Se caracteriza por ser herbívoro y detritívoro, que consume principalmente pastos y hortalizas, además de observarlo adherido a las rocas para la obtención de calcio.

Sumado a esto se detalló que es de hábitos terrestres, tamaño mediano, con una concha que mide entre 28 y 32 milímetros de diámetro y es de color café claro, con manchas café oscuro.

Recomendaciones al momento de que los ciudadanos perciban un caracol en su entorno:

– Dar aviso a las autoridades competentes.

– En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través de la línea 38560000 ext. 127.

– Enviar un correo electrónico a atencionasuario@metropol.gov.co o informar por la página WEB metropol.gov.co /pqrsd

– Tomar un registro fotográfico de las especies encontradas.

– No deben enterrarse, no arrojar a la basura, ni a fuentes de agua…

– No manipular los caracoles con las manos desprotegidas y evitar el contacto con la baba especialmente en ojos, nariz y boca.

– No utilizar el caracol como mascota.

– No consumir el caracol, ni la carne cruda de los animales que lo depreden.

– Impedir que los niños jueguen con babosas y caracoles.

– No utilice venenos o molusquicidas contra los caracoles, ya que estos pueden afectar a niños y adultos, a mascotas y a la fauna nativa, así como a cultivos contaminando además el suelo y el agua.

