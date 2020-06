EN FOTOS: ¡Ya se lo estaban comiendo los gallinazos! Hallaron a un muerto a orillas del río de Medellín

A orillas del río Medellín a la altura del municipio de Barbosa, Antioquia, fue hallado un hombre sin vida en la tarde de este martes 16 de junio.

El cuerpo fue encontrado en inmediaciones del barrio Santa Marta en el corregimiento del Hatillo en el municipio ya mencionado del norte del Valle de Aburrá.

El hallazgo en Barbosa

Se conoció que las autoridades hicieron presencia en este sitio, luego que la comunidad reportara el avistamiento de un cadáver sobre desechos, a orillas del río.

Unidades del cuerpo de bomberos del municipio hicieron presencia en el sitio y adelantaron la recuperación del cuerpo, posteriormente, agentes judiciales adelantaron la inspección.

Sobre esta persona por el momento no hay mayor información ya que no se estableció su identidad y debido a las condiciones del cadáver no se identificó la causa de su muerte.

El occiso sería un hombre de unos 40 a 45 años de edad, aproximadamente, el cual estaba ya en avanzado estado de descomposición y presentaba múltiples indicios de haber sido devorado por aves de carroña.

