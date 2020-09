El Aeropuerto Olaya Herrera y las entidades que conforman ese terminal aéreo trabajan en el cumplimiento de las normativas del MinSalud, en la que dictó medidas con respecto al protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus en los sectores aeroportuario y aeronáutico.

Con base en la determinación, para transporte doméstico de personas hacia departamentos con una tasa de contagio de coronavirus menor a 1.000 por cada 100.000 habitantes, y cuya principal vía de acceso sea por aire, se solicita, antes del embarque, a los pasajeros mayores de siete años, la presentación del resultado negativo de la prueba de antígeno para detección del coronavirus.

La fecha no puede superar las 48 horas anteriores al abordaje. Si la persona no exhibe el resultado o es positivo no se permitirá su acceso a la aeronave.

Los lugares hacia los que opera el Aeropuerto Olaya Herrera y que se adhirieron a la normativa, en esta fase de reactivación comercial aérea, son: Nuquí, Bahía Solano y Acandí.

En estos casos, las aerolíneas se acogieron a la exigencia de pruebas a los pasajeros. Además, ellas mismas hacen una revisión diaria de las estadísticas del Ministerio de Salud y evalúan los nuevos destinos que pueden entrar en la norma.

“Para aquellos donde hay un nivel moderado o alto de afectación de contagio de coronavirus no es necesario presentar las pruebas antes de viajar. Pero hay municipios con baja afectación y, de acuerdo con el MinSalud, en los que sí es necesario mostrar la prueba antes de abordar el avión.”, explicó el gerente general del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, Jesús Alberto Sánchez Restrepo.

El personal de las aerolíneas ha recibido, a lo largo de estos meses, entrenamiento especial para detectar síntomas de coronavirus en pasajeros, para lo cual, cada empresa aérea tiene la potestad de no permitir el viaje de alguien que presente sintomatología sospechosa.

La Secretaría de Salud de Medellín les reitera a los usuarios acatar las medidas de bioseguridad en especial para rutas a lugares con baja afectación.

Adicionalmente, es indicado desinfectar morrales y maletas con alcohol al 70 % o con soluciones a base clorada y, al llegar a las terminales o aeropuertos, adherirse a las normas de bioseguridad.