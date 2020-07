¡Atención! Oficina de Pasaportes de Antioquia suspende sus servicios por confinamiento, podrá expedir pasaporte de emergencia en este caso

Por medio de un comunicado, la Dirección de Pasaportes de Antioquia informó que se suspendieron los servicios en la oficina debido a la medida impuesta por el gobierno nacional frente al confinamiento por causa del Covid-19.

De acuerdo al documento, “Los servicios prestados por la Dirección de Pasaportes se encuentran suspendidos hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores como organismo rector del trámite en el país establezcan fechas de apertura para todas las oficinas expedidoras a nivel nacional”.

Asimismo, la única oficina que se encuentra en operación y con los debidos protocolos de bioseguridad es en Bogotá -sede norte de la Cancillería-, añade el informe.

Un ciudadano podrá expedir un pasaporte de emergencia en este caso:

“En casos de extrema urgencia como lo son los vuelos humanitarios, el ciudadano podrá expedir un pasaporte de emergencia en Antioquia si demuestra que hace parte de un vuelo humanitario programado. Para ello tendrá que hacer una solicitud bajo la gravedad de juramento y contar con la autorización del Ministerio para su salida del país.”, informa el comunicado.

Además, para los casos de Pasaportes Ordinario y Ejecutivos el ciudadano deberá esperar que el servicio se normalice y para quienes no alcanzaron a reclamar el Pasaporte, el mismo se encuentra custodiado en el inventario, debido a que la Cancillería eliminó temporalmente el plazo máximo para la reclamación del documento de viaje.

“Si en su caso, realizó pagos y no ha podido realizar el trámite, ese dinero está a su favor y no tendrá ninguna pérdida, es importante que guarde su comprobante de pago, en cuanto se normalice el servicio se podrá expedir el documento de viaje. Si por el contrario desea una devolución del dinero debe tener presente que los tiempos están atípicos, por la emergencia sanitaria, pues las labores no son constantes debido a los protocolos de bioseguridad y deberá esperar apertura de la oficina”, informa la entidad.

Para información más amplia comuníquese con las líneas de atención ciudadana Medellín :4099000 línea nacional: 018000419000

Lea también: Así combate el Metro de Medellín, cuando nadie lo ve, al coronavirus