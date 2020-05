Aquí algunas recomendaciones para evitar afectaciones de salud por productos de limpieza en casa

En medio del aislamiento social, los ciudadanos han incrementado las labores de limpieza y desinfección en el hogar. Estas son algunas recomendaciones para evitar intoxicaciones, quemaduras y otras afectaciones a la salud.

Es fundamental que limpiadores y desinfectantes sean de uso doméstico, comprarlos en lugares confiables y leer la etiqueta para verificar que cuenten con registro Invima o del Ministerio de Salud.

Para evitar accidentes, es necesario mantener el lugar aireado y estar atento a reacciones o efectos adversos, no encender fogones, no fumar ni comer durante la aplicación, no reenvasar las sustancias ni almacenarlas junto a los alimentos.

Adicionalmente, estos químicos deben estar en lugares frescos y secos, fuera del alcance de los niños. Es clave lavar bien las manos después de la aplicación.

“Invitamos a la ciudadanía a tomar medidas adecuadas en el manejo de productos químicos con los respectivos controles de seguridad como lectura de etiqueta para saber su composición para evitar condiciones indeseables a la salud”, manifestó la profesional de Seguridad Química de la Secretaría de Salud, María Carolina Morales.

La alcaldía de Medellín desmintió las cadenas de mensajes, por WhatsApp y otras redes sociales, que recomiendan mezclas o recetas caseras para “eliminar” el virus. Esto puede llevar a combinaciones peligrosas, principalmente de elementos como blanqueador con amoniaco, con alcohol en gel o con vinagre.

Es importante leer los ingredientes del producto, el modo de uso, las precauciones, para qué tipo de superficies funciona, si debe diluirse, si se requieren guantes o tapabocas para su manipulación, entre otras advertencias.