Alcalde Quintero explicó cómo serían las medidas restrictivas del fin de semana, con énfasis en el partido de Colombia

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, indicó el pasado lunes que muy seguramente este puente festivo habría medidas restrictivas para continuar disminuyendo la capacidad de las UCI y los contagios de covid-19, sin embargo, este martes explicó más a fondo las posibles medidas, e indicó que no serían tan drásticas.

Quintero expresó que lo principal es enfocarse en el partido de la Selección Colombia, pues la última vez que jugó, también en puente, se incrementó exponencialmente la ocupación de las UCI. Por tal motivo, cree que ese viernes se presente un toque de queda en la noche, u otra medida para después del partido.

Por su parte, indicó que el próximo jueves viene el ministro de Salud a la ciudad y allí se analizarán, con los otros 10 municipios del Valle de Aburrá, las medidas totales para el fin de semana, pero ya hay luces de cómo sería, teniendo en cuenta que Quintero sostuvo que de haber toque de queda, solo sería nocturno, no todo el puente, y no ha indicado que se presente ley seca, por lo que tocará esperar hasta el jueves para saber si se permitirá o no la venta y consumo de licor.