¡Atentos! A recoger agua si vive en La Estrella, Itagüí y Medellín, esta semana habrá corte por lavado de tanques 

Este lunes EPM informó que para esta semana debido a lavado de tanques habrá interrupción del servicio de agua en sectores de los municipios de La Estrella, Itagüí y Medellín.

Para realizar el lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable de los circuitos La Estrella, Palenque y La Montaña, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano.

Además, esta acción se hace en procura de garantizar la prestación de un servicio en condiciones óptimas de calidad e infraestructura, por lo que EPM informó que es necesario interrumpir el servicio de acueducto de manera programada durante esta semana.

Así será el corte de Agua en La Estrella, Itagüí y Medellín

Circuito La Estrella

Entre las 9:00 p.m. del lunes 6 de julio y las 3:00 a.m. del martes 7 de julio

Municipio de La Estrella:

• Calles 87 Sur a 76 Sur entre las carreras 50 y 65.

• Calles 76 Sur a 75 Sur entre las carreras 60 y 62A.

Municipio de Itagüí:

• Calles 24B a 37 entre las carreras 61 y 70.

• Corregimiento San Antonio de Prado:

• Calles 58AA Sur a 43 Sur entre las carreras 54F y 65.

• Calles 43 Sur a 36 Sur entre las carreras 63 y 55D.

Comprende 28.557 clientes de los barrios: Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel (Itagüí), 19 de Abril, Bellavista (Estrella), San Andrés, Centro (Estrella), La Ferreria, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas (Estrella), Caquetá, Ancón San Martin, Camilo Torres, El Dorado (Estrella), Primavera (Estrella), San Cayetano, Escobar, San Vicente, Santa Catalina, Zona Industrial, Sabaneta (Ficticio), San Agustín, Monterrey y San Antonio.

Municipio de Medellín | Circuito Palenque

Entre las 8:00 p.m. del martes 7 de julio y las 4:00 a.m. del miércoles 8 de julio

• Calles 50 a 54 entre las carreras 80 y 86.

• Calles 54A a 59A entre las carreras 80 y 85D.

• Calles 58B a 58D entre las carreras 85D y 92C.

• Calles 61 a 76 entre las careras 80 y 88A.

• Calles 76 a 76HH entre las carreras 81C y 86.

• Calles 77 AC a 78 entre las carreras 79A y 84.

• Calles 75 a 77AC entre las carreras 73 y 79A.

• Calles 78B a 84 entre las carreras 72A y 80.

• Calles 80 a 85 entre las carreras 71 y 72.

Comprende 20.970 clientes de los barrios: Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, Robledo, Palenque, Facultad de Minas, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica, Villa Flora y las instalaciones del Cementerio Universal.

Municipio de Medellín | Circuito La Montaña

Jueves 9 de julio, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

• Calles 68 a 72 entre las carreras 25 y 28.

• Calles 72 a 81 entre las carreras 24 y 30.

• Calles 81 a 85A entre las carreras 24 y 25C.

• Calles 85B a 99A entre las carreras 22AA y 31BA.

• Calles 99A a 107ED entre las carreras 21B y 28B.

Comprende 5.454 clientes de los barrios: Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., La Avanzada (Santa Elena), María Cano-Carambolas S.E., San José La Cima No. 2 S.E., La Salle, El Compromiso (Santa Elena) y La Esperanza No. 2 (Santa Elena).

El lavado de tanques de acueducto se debe realizar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad.

