Medellín probará la 5G primero al ser elegida para prueba piloto

Se conoció que la prueba piloto para la tecnología 5G en Colombia iniciará en el mes de julio con cinco ciudades.

El Mintic eligió así a Bogotá, Medellín, Cali, Barrancabermeja y Tolú, como centros de pruebas para la implementación de esa tecnología.

Las empresas encargadas de gestionar la prueba piloto son: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P, Comunicación Celular S.A. Comcel S.A, Xiro Investment Group SAS, y ITICS S.A.S.

Los ensayos técnicos se desarrollarán en 36 lugares en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barrancabermeja y Tolú, los cuales estarán relacionados con el control de la temperatura a través de cámaras térmicas, creación de redes privadas y aplicaciones IoT (Internet de las cosas), monitoreo médico remoto, transmisión de televisión de TDT a 5G broadcast.

También se probarán diferentes tipos de sensores de medio ambiente, movilidad, energía y seguridad pública, para evaluar los casos de uso en diferentes escenarios lo que ayudará a entender los aspectos técnicos y económicos en la implementación de esta tecnología.

Vale la pena recordar que, en América, los únicos países que han desarrollado un plan integral para el despliegue de la tecnología 5G son Estados Unidos y Colombia.

