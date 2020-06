Dura redada contra el hurto de vehículos en Itagüí dejó la captura de una persona

La Secretaría de Seguridad de Itagüí en conjunto con la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, lideró un operativo en la ciudad contra el hurto de automotores, inmovilizando dos vehículos por irregularidades en sistemas de identificación y por falta de documentación, así mismo se detuvo a un motociclista por presentar documentos falsos.

En las últimas horas con el apoyo de policías judiciales y de técnicos en sistemas de identificación de automotores, se desplegó un operativo de control en toda la ciudad donde se lograron verificar 150 vehículos, seis parqueaderos, inmovilizar una motocicleta y realizar siete comparendos por infringir las normas de tránsito.

“Gracias a este trabajo en equipo de todas las instituciones y de la Fuerza Pública durante estos seis meses hemos recuperado tres vehículos y 23 motocicletas en Itagüí, seguimos construyendo una ciudad segura y con oportunidades”, afirmó el Secretario de Seguridad, Rafael Andrés Otálvaro Sánchez.

En cuanto a este delito la ciudad va ganando al año respecto al mismo periodo del 2019 donde a la fecha se habían presentado 36 hurtos a vehículos y 148 a motocicletas, frente a 22 casos y 64 respectivamente durante el primer semestre de 2020; una reducción del 39% y 57% en ambos delitos.

Cabe destacar, según informaron las autoridades, que el 77% del hurto a vehículos se presenta por la modalidad de halado y el 23% por atraco. Así mismo, el 92% de hurto a motocicletas por halado y solo el 8% por atraco. Debido a esto, la Secretaría de Seguridad emprendió una campaña pedagógica y preventiva con las siguientes recomendaciones:

-No dejar las llaves de su vehículo en ningún parqueadero ni pegadas en el mismo.

-Marcar al máximo los vehículos tanto en la parte interna como externa.

-Colocar alarma de prevención.

-No estacionar vehículos en calles o zonas verdes, utilizar parqueaderos reconocidos con autorización de funcionamiento.

-Anotar las placas y características de cualquier vehículo sospechoso desde el que presuma se le está realizando una vigilancia o esté siendo observado e informe a la Policía.

-Cierre siempre las puertas con seguro y lleve los vidrios arriba mientras conduce, especialmente en los semáforos, estar atento a personas sospechosas en los mismos.

-Cuando se detenga a esperar a alguien no se quede dentro del vehículo, ni deje el motor en marcha.