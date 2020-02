“Me sentía como desechable”, el ‘Indio’ Ramírez explica por qué pidió salir de Atlético Nacional

El joven jugador antioqueño Juan Pablo Ramírez, conocido en el ámbito deportivo como ‘el Indio’, habló para el VBAR de Caracol y explicó todo sobre su salida de Atlético Nacional.

El talentoso volante quien forma parte de la selección Colombia juvenil explicó todo sobre su actual situación y los motivos que lo llevaron a ya no sentirse cómodo al interior del equipo.

Ante los micrófonos del programa deportivo, Juan Pablo dijo que: “El profe me dijo que tenia que luchar el puesto con 4 jugadores y tenía que trabar muy duro, pero me sentía como desechable porque entrenaba aparte”.

“Yo no me sentía muy bien porque me tocaba entrenar en una cancha aparte con 4 jugadores sub 20, yo le decía que quería trabajar y jugar con el equipo”, remarcó.

#ElVBARCaracol "El profe me dijo que tenia que luchar el puesto con 4 jugadores y tenía que trabar muy duro, pero me sentía como desechable porque entrenaba aparte ":Juan Pablo Ramírez ,invitado en el @VBarCaracol de @CaracolRadio 🎧 En vivo: https://t.co/BvzLUf4sHB pic.twitter.com/HOpbgFVh9h — El VBAR (@VBarCaracol) February 4, 2020

#ElVBARCaracol "Si me han hecho varias ofertas, como Cúcuta y Santa Fe, hay que esperar y analizar cual es la mejor opción ":Juan Pablo Ramírez ,invitado en el @VBarCaracol de @CaracolRadio 🎧 En vivo: https://t.co/BvzLUfm3z9 pic.twitter.com/wd52MRJGSL — El VBAR (@VBarCaracol) February 4, 2020

#ElVBARCaracol "Tuve varias oportunidades el semestre pasado e hice las cosas muy bien, pero ya tenia claro que quería salir a un equipo que tuviera más continuidad":Juan Pablo Ramírez ,invitado en el @VBarCaracol de @CaracolRadio 🎧 En vivo: https://t.co/BvzLUf4sHB pic.twitter.com/F0k4WbjiHB — El VBAR (@VBarCaracol) February 4, 2020