“Me llegó el rumor pero lo tomo con pinzas”, Marcos Ledesma ante la posibilidad de llegar a Nacional

Grandes rumores rodean al portero de Quilmes, Marcos Ledesma de 23 años, quien estaría en la mira de Atlético Nacional para reforzar su arco de cara al próximo año, aunque por el momento no hay una propuesta oficial por lo que el argentino aseguró en una entrevista que ha tomado toda la situación “con pinzas”.

Ledesma actualmente juega como arquero del equipo ‘Cervecero’ en la segunda división en su país, mide 1.91 cm y debutó el 9 de diciembre de 2017, acumulando 32 partidos en las últimas temporadas con Quilmes, club con el que tiene un contrato hasta el 30 de junio de 2023.

El portero confesó en una entrevista los rumores le llegaron por los medios, “incluso me lo han mandado hasta amigos, desde Quilmes el periodismo me ha llamado, pero como dije antes no hay nada concreto como para que yo te pueda decir”.

Ledesma afirmó que “obviamente conozco al club, es muy grande y a cualquier jugador le interesaría crecer en su carrera, tiene mucha historia”.

En los próximos días llegaría una propuesta formal por parte del equipo antioqueño que debería ser estudiada por el representante del jugador.