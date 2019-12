“Me iban a cortar la mano y a matarme si no pagaba”: Comerciante rescatado tras secuestro en Boyacá

Yesid Toscua, comerciante que pasó más de 20 días secuestrado en Boyacá, habló sobre lo que tuvo que vivir durante ese periodo de tiempo después de ser secuestrado en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

La víctima de 26 años fue secuestrada el pasado 2 de diciembre, cuando acompañaba a su padre, un comerciante de la región, a una reunión para concretar negocios de finca raíz. Después del encuentro, fueron intimidados por encapuchados que terminaron llevándose al joven para luego exigir 1000 millones de pesos por su libertad.

“Me amenazaban que me iban a quitar un dedo, una mano, que si mi familia no pagaba me mataban, que si le decían al Ejército me mataban. Cuando llegaban malas noticias me dejaban días sin comida”, aseguró el comerciante en Blu Radio.

Según el Ejército los delincuentes hacían presión a través de múltiples llamadas a los familiares y en vista de no lograr su objetivo realizaron una nueva exigencia de 300 millones de pesos, que debían ser cancelados en un encuentro controlado, durante el cual se produjo la captura de dos de los delincuentes que hacían parte de la banda.