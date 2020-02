“Me arrimo a cualquier candela porque no tengo rabo de paja”: Duque le respondió a Merlano por señalamientos 

El presidente Iván Duque se refirió al problema de la corrupción en el país e hizo un pronunciamiento que muchos atribuyen como una respuesta a los señalamientos de la excongresista Aída Merlano.

El mandatario se pronunció asegurando que ‘no tiene rabo de paja’ para acercarse a la candela, asegurando que luchará contra la corrupción en el país, por lo que creó recientemente un bloque de búsqueda de corruptos.

“Aquí hay un presidente honesto y comprometido con la defensa de los principios. Y a mí no me intimida ningún corrupto porque como no tengo rabo de paja me arrimo a cualquier candela”, aseguró el mandatario nacional.

Merlano desde Venezuela aseguró que las elecciones presidenciales pasadas fueron compradas y recientemente planteó que el presidente Iván Duque tenía entre sus planes asesinarla, versión que fue rechazada por el mandatario.