Una caravana urge a reabrir Florida, pero el gobernador “no tiene afán” de hacerlo

Una caravana que se movilizaba en una veintena de vehículos protestó este sábado en Miami por la apertura de Florida, al tiempo que el gobernador Ron DeSantis señaló que “no tiene afán” de hacerlo y lanzó un sitio web que recibirá comentarios públicos al respecto.

Con carteles de “Abran Florida ya” y banderas de Estados Unidos en los vehículos, la caravana, organizada por Juan Fiol, solicitó reactivar la economía en momentos en que los casos de COVID-19 en Florida sobrepasan los 30.800, más de 11.000 en Miami-Dade, y las muertes el millar.

“Hay mucha gente que ha sido afectada por el coronavirus que no tiene coronavirus (…) no ha habido ni el 5 % de los muertos que se supone que habría en el país, la famosa curva (su aplanamiento) no ha sucedido ni va a suceder”, dijo a Efe Fiol, aspirante republicano al Congreso por el distrito en manos de la congresista demócrata Donna Shalala.

Subrayó que hay muchos problemas de ansiedad y que la gente necesita ir a trabajar para proveer a su familia.

Por su parte DeSantis expresó este sábado que “no está afanado” para reabrir el estado y que revisará este fin de semana las recomendaciones que le entregó este viernes el grupo de trabajo “Reabrir Florida”.

El gobernador habló durante una rueda de prensa con personal médico de la Clínica Cleveland de Weston, al norte de Miami, que resaltaron la disminución diaria de los casos y las muertes.

Su gobierno habilitó a partir de hoy un sitio de internet en el que busca la “retroalimentación pública”, al señalar que será “un componente crítico” en la toma de decisiones.

“Se anima a todos los floridanos interesados a presentar sus ideas sobre la reapertura segura de la economía de Florida”, manifestó el gobierno en un comunicado.

Subrayó que los floridanos pueden enviar comentarios sobre los impactos en las pequeñas empresas, la atención médica, la educación, el turismo, la agricultura, el comercio minorista, la recreación y los deportes y la construcción, entre otros.

El gobernador dijo este viernes que no tiene una fecha específica para la reapertura de Florida porque lo importantes será hacerla “bien” y de una forma “metódica” que proteja a las poblaciones más vulnerables, los adultos mayores.

En ese sentido se expresó la congresista por Florida, Donna Shalala, exsecretaria de Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) estadounidense.

“Si nos apresuramos a reabrir el país, tendrá graves consecuencias para la economía y la salud pública de Estados Unidos”, señaló por Twitter la congresista por el Distrito 27, de gran población cubana, que incluye gran parte del condado Miami-Dade, incluida la Pequeña Habana.

Todo el estado está bajo una orden de confinamiento obligatorio que mantiene cerrados todos los negocios que no son esenciales y a la gente en sus casas salvo para comprar productos básicos, trabajar en casos especiales y hacer ejercicio físico.

El número de casos confirmados del nuevo coronavirus en Florida subió este sábado a 30.839 y las muertes a 1.055, lo que significa 306 nuevos casos que los reseñados en el boletín vespertino del viernes y 9 nuevos fallecimientos por la pandemia.

Las cifras dadas por el Departamento de Salud estatal el sábado por la tarde eran de 30.533 casos y 1.046 muertes.

Por condados, los situados en el sureste de Florida siguen siendo los más afectados por la pandemia.

Miami-Dade presenta 11.005 casos y 295 muertes, Broward 4.659 y 101, y Palm Beach, 2.614 casos y 155.

En Monroe, en el extremo sureste del estado, donde están los turísticos Cayos de Florida, a los que solo pueden acceder los residentes como medida preventiva de los contagios, hay 77 casos y 3 muertes hasta ahora.

EFE