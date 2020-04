TV y supermercado, la receta de los “seniors” floridanos para la cuarentena

Olga y Alfred forman parte de los más de 5 millones de personas de más de 60 años que residen en Florida, el estado de EE.UU. con un componente mayor de la tercera edad en su población.

Si las proyecciones de la Oficina del Censo se han cumplido, en 2020 el 26,7 % de la población de Florida tiene más de 60 años, el mismo porcentaje que el grupo de edad de menos de 19 años.

En 2030 los adultos mayores habrán subido a un 32,5 % y dejado atrás al grupo más joven, que representará un 22,7 % del total.

Olga y Alfred no se parecen a los personajes de los jubilados de oro en Florida que suelen presentar las comedias televisivas.

No parecen jugar al golf, no están excesivamente bronceados, no tienen autos descapotables y no van vestidos como si fuesen a una fiesta tropical.

Los dos viven en sus casas y no en residencias geriátricas, a las que en estos tiempos del coronavirus no pueden acceder ni los hijos de los residentes para no ponerlos en peligro.

Según datos oficiales, un 25 % de los casos confirmados de coronavirus en Florida -más de 28.000- corresponde a personas mayores de 65 años, pero es en las muertes -casi 900- donde se ve realmente el peligro que representa el virus para ese grupo de edad.

Alrededor del 84 % de los fallecidos hasta ahora en Florida por el COVID-19 eran ancianos.

SUPERMERCADOS CON HORARIO ESPECIAL

Olga y Alfred han acudido por separado, pues ni se conocen, a uno de los supermercados que en esta pandemia de COVID-19 han establecido un horario especial para clientes de la tercera edad.

De 7 a 8 de la mañana, los martes y miércoles, este supermercado situado en una zona de clase media del noroeste de Miami abre las puertas solo para ellos y les ofrece un ambiente limpio y no “contaminado” con el fin de reducir las posibilidades de contagio.

Pertrechados con gafas, guantes y mascarillas o pantallas de protección facial, sexagenarios, septuagenarios, octogenarios e incluso algún que otro nonagenario adquieren sus provisiones sin agobios en un local con las estanterías llenas.

De acuerdo con The Aging and Disability Resource Center (ADRC), una organización sin ánimo de lucro que presta servicio a mayores del condado Broward, vecino a Miami-Dade, los “seniors” no solo contribuyen con la experiencia y el saber acumulados a lo largo de sus vidas, también son parte importante de la economía de Florida.

Además forman el mayor grupo de votantes en el estado.

DÓLARES GRISES

Los “dólares grises”, como los describe ADCR en un folleto explicativo, tienen un gran peso en Florida, donde hay hasta un Departamento o ministerio de Asuntos de la Tercera Edad.

El poder adquisitivo anual de los “mayores” en Florida es de 135.000 millones de dólares, dan cuenta de la mitad de las viviendas nuevas que se construyen en el estado y gastan 9.000 millones de dólares de su bolsillo al año en cuidarse la salud.

Si se descuentan los servicios que reciben de los impuestos que pagan, a las arcas públicas floridanas le dejan unos ingresos netos de 2.800 millones de dólares.

El último “Perfil del adulto mayor de Florida” aporta más datos: un 55 % son mujeres y un 66 % de ellas viven solas, mientras que un 45 % son hombres y la proporción de los que viven solos es del 34 %.

Del total, un 16 % son hispanos, un 71 % tiene internet en casa, un 10 % vive en la línea de pobreza y un 14 % por debajo.

En el caso de las minorías, como los hispanos, los que viven en la línea de pobreza son el 5 % del total y los que están peor todavía, un 6 %.

COMPRANDO PARA OTROS

Leonor, cubana y octogenaria como Olga, acaba de salir del supermercado con el carro cargado.

Según dice a Efe, vive sola pero tiene perros y gatos, de lo que da fe una enorme bolsa de comida para estos últimos, y hace las compras para sí misma y para su hermano y su cuñada que padecen alzhéimer.

A unos metros de Leonor está Sam, nacido hace 75 años en Washington DC y llegado a los cinco años a Miami, donde vive con su esposa. Es profesor de educación física retirado y está muy concienciado sobre cómo se debe proteger uno frente al coronavirus.

Por la mañana sale a caminar para hacer ejercicio y se mantiene en contacto con los miembros de su familia.

“Reabrir la economía es bueno y es malo. A todos los que están en el Gobierno les están pagando, pero si trabajas en un restaurante estás en un gran problema. A lo mejor abrir poco a poco, pero no se sabe porque el virus puede volver”, dice a Efe sobre los planes del gobernador Ron DeSantis para salir escalonadamente de la cuarentena.

Sam y Alfred, que vive con su esposa y su madre de 96 años, fueron a la misma escuela y se saludan con la debida distancia (6 pies o 1,80 metros) en el estacionamiento del supermercado.

Alfred habla algo de español y usa la palabra “viejo” para referirse a sí mismo. Según dice, se pasa la vida “viendo televisión”, tanto ahora que sale poco por el COVID-19 como antes.

Su madre está lúcida y enterada de la pandemia. “No se lo puede creer”, subraya.

EFE