La farmacéutica Roche dio un parte desalentador sobre el Tocilizumab, medicamento que parecía prometedor en la lucha contra la Covid-19.

Roche anunció que el estudio fase 3 que sus científicos realizaban con el medicamento no logró mejoras en pacientes afectados con coronavirus.

Así el medicamento no tiene utilidad en el manejo de pacientes con neumonía, en condición grave a causa de COVID19. No mejora su salud ni disminuye la mortalidad.

Today, we share an update on the first global phase III study investigating one of our medicines for severe #COVID19 pneumonia, providing robust clinical data that furthers understanding of potential approaches for patients in need. https://t.co/tL2vTQThlA $ROG $RHHBY pic.twitter.com/EsiTnB2VZs

— Roche (@Roche) July 29, 2020