¡Vea pues! Estudio plantea que el Covid le da más duro a los de sangre tipo A

El tipo de sangre de las personas podría incidir en el contagio de Covid- 19 o en la gravedad en la que este se manifieste en el cuerpo, según plantea un estudio científico.

El estudio fue publicado por New England Journal of Medicine y ha contado con participación del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), del Instituto de Salud Carlos III.

Según plantea dicho estudio, las personas de sangre tipo A están “asociadas” a un riesgo 45 % mayor de infectarse de coronavirus, en comparación con seres humanos con otros tipos de sangre.

Así mismo, indica que las personas con este tipo de sangre podrían llegar a tener mayores complicaciones de salud en caso de resultar contagiados.

Por su parte, las personas con sangre tipo O, el más común, pueden ser menos propensas a dar positivo y tendrían un “efecto protector” frente al desarrollo de insuficiencia respiratoria.

Para el estudio realizaron un análisis genético en más de 1.900 pacientes gravemente enfermos c en España y en Italia y los resultados fueron comparados con más de 2.000 individuos que no contrajeron el virus.

23andMe researchers have found that a person’s blood type, determined by the ABO gene, can affect differences in susceptibility to COVID-19. In particular, preliminary data indicates that O blood type might be protective against the virus. https://t.co/jQ2T48P9l0

— 23andMe (@23andMe) June 8, 2020