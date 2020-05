Sumario por presunta corrupción afecta a siete funcionarios en Paraguay

El ministro paraguayo de Salud, Julio Mazzoleni, afirmó este lunes que siete funcionarios de esa cartera están incluidos en el sumario abierto tras denuncias de corrupción en el proceso de compra de equipo para la lucha contra el COVID-19.

Mazzoleni dijo en rueda de prensa que el director de Contrataciones y seis miembros del Comité de Contratación de Insumos Estratégicos del Ministerio se encuentran sumariados “para deslindar responsabilidades”.

La investigación interna del Ministerio es una derivación de los resultados de una auditoría de la Contraloría General y de un órgano asesor creado por el presidente del país, Mario Abdo Benítez, para el seguimiento de las compras pública en medio de la pandemia.

El veto de esos organismos motivó el pasado viernes la suspensión “total y unilateral” de la compra de la mayor partida de materiales médicos importados de China gestionadas con las empresas Imedic y Eurotec.

“Acabo de firmar la rescisión del contrato con las empresas Eurotec e Insumos Médicos y también he firmado una resolución por la cual se instruye sumario a los funcionarios en base a la recomendación hecha por el informe de la Contraloría”, expresó Mazzoleni.

Y recordó que el Ministerio presentó este domingo una denuncia penal ante la Fiscalía contra personas innominadas a partir de las conclusiones del organismo asesor.

“Hemos tomado las recomendaciones administrativas y vamos a ajustar nuestros procesos”, apuntó el ministro, al expresar que las irregularidades pudieron ocurrir en un “ámbito extraordinario” ante la premura por reforzar la sanidad pública ante la llegada del COVID-19.

La rescisión del contrato dejó sin efecto la provisión de 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 50 camas, 80.000 trajes de protección, 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares y 1,7 millones de tapabocas N95.

Mazzoleni indicó que el frustrado abastecimiento será suplido por otras fuentes que se ha previsto para el efecto, entre ellas las de organismos de cooperación o el Gobierno de Taiwán, que en estos días enviará 13 respiradores en donación.

Y en junio se espera la llegada de 250 respiradores donados por el Gobierno de Estados Unidos.

“Es importante que tengamos paciencia para dejar lugar a todos los organismos competentes (de investigación) para que nosotros podamos enfocarnos en la gran lucha contra la pandemia, para poder sostener todos los resultados auspiciosos”, enfatizó Mazzoleni.

Al ministro se atribuye el éxito del Gobierno para mantener controlado la expansión del COVID, que a la fecha ha registrado 11 muertos y 865 contagios.

Asimismo, el ministro salió al paso de los rumores de renuncia que circularon poco antes de la rueda de prensa al afirmar que va a seguir en el cargo “en tanto así lo disponga el señor Presidente y tenga el apoyo de mi famlia”.

“No, no he pensado en renunciar, estoy con la misma convicción que el primer día y sobre todo en esta etapa de lo que tiene que ver con la pandemia, me parece que seria una decisión de extrema cobardía”, resaltó.

EFE