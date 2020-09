El asesor científico del Gobierno británico ha advertido que “los contagios por COVID-19 se están duplicando cada siete días” y ha alertado de que Reino Unido podría llegar a los 50 mil casos y los 200 muertos diarios si la tasa actual de infección no se frena.

Sir Patrick Vallance dijo que “la gran mayoría de la población sigue siendo susceptible” a contraer coronavirus y que la situación actual requiere una acción rápida para reducir el número de casos.

El científico en jefe Vallance dice que sólo 8% de la población británica tiene anticuerpos, por lo cual, dice, la enfermedad tiene un gran potencial de expansión.

#Breaking Britain could be facing 50,000 new Covid-19 cases a day by mid-October leading to 200 deaths a day a month later if the current rate of infection is not halted, the Government’s chief scientific adviser Sir Patrick Vallance has warned pic.twitter.com/Aj7KqD6nsv

— PA Media (@PA) September 21, 2020