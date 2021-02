El ministro de vacunas del Reino Unido, Nadhim Zahawi, dijo que a pesar de las recientes preocupaciones sobre su eficacia, la vacuna Oxford-AstraZeneca previene la “grave enfermedad” de la cepa de COVID-19 identificada por primera vez en Sudáfrica.

El ministro de Salud, Edward Argar, también defendió la vacuna y dijo el lunes que “no hay indicios” de que la vacuna sea menos eficaz para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones o muertes.

Estas declaraciones se producen después de que Sudáfrica suspendiera el domingo el lanzamiento de la vacuna.

Vaccines minister Nadhim Zahawi says AstraZeneca is "confident" that the vaccine does "effectively deal with serious illness" from the South African variant #Ridge

