El 10% de la población mundial se ha infectado de COVID, indica la OMS

El director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la organización, Michael Ryan, dijo que al menos 1 de 10 personas se ha infectado.

“La gran mayoría del mundo sigue en riesgo”, agregó.

“La estimación, que ascendería a más de 760 millones de personas sobre la base de la población mundial actual de alrededor de 7 mil 600 millones, supera con creces la cantidad de casos confirmados contabilizados tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, ahora más de 35 millones en todo el mundo”, dijo.

