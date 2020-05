Paraguay destaca el papel de los albergues para contener el coronavirus

González, junto con otros miembros del Centro de Coordinación Interinstitucional (CCI) de Apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, expusieron este miércoles al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y al resto de poderes del Estado los avances del CCI en la repatriación de los connacionales varados en el exterior.

Hasta el momento, unos 4.300 paraguayos han vuelto a su país. según los datos proporcionados por González, y han cumplido con la cuarentena sanitaria obligatoria en los albergues habilitados por el Gobierno o en los “hoteles salud”, una iniciativa conjunta con el sector privado que arrancó a mediados de mayo para aquellos repatriados que pudieran costearse su estancia en los hoteles.

Paraguay cuenta con 52 albergues, la mayoría en instalaciones militares o policiales, y 25 hoteles salud, con 950 habitaciones.

“Hoy están alojadas u hospedadas 2.700 personas en albergues u hoteles, incluyendo a 656 que dieron positivos que están en albergues diferenciados y 175 de ellos han sido dados de alta”, explicó González a los medios después de la reunión con los tres poderes del Estado.

Además de Abdo Benítez, también acudieron la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez; el presidente del Congreso, Blas Llano; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón.

ALBERGUES LLENOS, HOSPITALES VACÍOS

La habilitación de albergues y, más tarde, de hoteles salud para recibir a los paraguayos repatriados es para el Gobierno uno de los éxitos de su gestión ante la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, ya que les ha permitido controlar los casos positivos, que en su mayoría proceden del exterior.

“Los hospitales están vacíos porque los albergues están llenos. Esa es la primera línea de defensa”, agregó el asesor de la Presidencia.

El Gobierno estima que unos 25.000 connacionales esperan en otros países para volver a Paraguay, aunque la lista oficial de consulados y embajadas muestra un registro en torno a las 3.500 o 3.600 personas.

González aseguró que el Ejecutivo sigue trabajando para repatriar a sus nacionales, aunque eso quedará a la espera de que “se tenga un lugar para los compatriotas”.

“Todo regreso y reingreso al territorio nacional se va a dar, pero sobre la base de los requisitos de la organización y la coordinación. No se puede venir si no se tiene un lugar asignado para ellos porque no pueden ir directamente a sus casas”, recordó.

A comienzos de junio se espera que llegue un vuelo procedente de Europa que el Gobierno no considerará de carácter humanitario, ya que responde a una iniciativa privada, al contrario que otro que llegará desde Estados Unidos, que sí fue organizado por el Ejecutivo paraguayo.

FALTA DE CAMAS Y MALESTAR ENTRE REPATRIADOS

Aunque la cuarentena obligatoria para repatriados ha permitido al Gobierno autorizar la entrada de sus connacionales y controlar la propagación, el número de albergues es limitado y el Ejecutivo se enfrenta a dificultades para encontrar nuevos espacios.

Como ya ha hecho en otras ocasiones, González volvió a pedir que no se estigmatice a los paraguayos que vuelven de fuera y recordó que todos los ciudadanos tienen “el mismo derecho” y que su vuelta responde a “una cuestión humanitaria”.

“Seguimos teniendo dificultades (para habilitar albergues, pero de a poco la gente va concienciándose”, dijo González.

Preguntado por la quema de colchones en uno de los albergues la semana pasad, González sostuvo que se pone en el lugar de sus compatriotas, aunque no comparte “el hecho de quemar”.

También reconoció el esfuerzo de los paraguayos que después de cumplir con la cuarentena en los albergues tienen que alargar su estancia si uno de ellos da positivo en los test de coronavirus.

“Es comprensible que tengan una situación de irritación y de reclamo”, agregó.

González aclaró que la manutención de los repatriados en albergues se está sufragando con el presupuesto habitual de los Ministerios y no con el préstamo de 1.600 millones de dólares solicitado por el Gobierno al comienzo de la pandemia.

Como ejemplo puso los casos de la Academia Militar y la Academia de Policía, sin alumnos tras la suspensión de las clases en todos los niveles e instituciones del país desde marzo y cuyas instalaciones se emplean como albergues.

“El rubro asignado para los cadetes es asignado a los compatriotas”, puntualizó.

Paraguay registra desde el 7 de marzo 884 positivos, de los que 392 se han recuperado y 11 han fallecido, por lo que quedan activos 481 casos.

