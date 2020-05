Panamá registra 299 muertes por COVID-19 y 10.577 contagios confirmados

Las muertes acumuladas en Panamá por el COVID-19 llegaron a 299 y los contagios confirmados a 10.577, informaron este sábado las autoridades, que anunciaron que las clínicas privadas pueden volver a operar en el país “siempre y cuando cumplan con todas las disposiciones sanitarias establecidas”.

En las últimas 24 horas se registraron cuatro fallecimientos y 156 contagios de la enfermedad, dijo el Ministerio de Salud, que precisó que también sumó a la estadística 154 casos de la Caja del Seguro Social (CSS) que estaban pendientes de confirmación.

Hay 331 pacientes hospitalizados, 265 en sala general y 66 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), y en aislamiento domiciliario se encuentran 3.668, de ellos 590 en hoteles que operan provisionalmente como hospitales.

Este sábado reportó una cantidad de 6.279 pacientes recuperados de la enfermedad en Panamá, que identificó su primer caso del nuevo coronavirus el 9 de marzo pasado.

Se han efectuado un total de 56.755 pruebas de detección de contagio por COVID-19, de las que 44.165 han resultado negativas y 12.590 positivas, incluyendo las primeras y segundas muestras hechas para confirmar o descartar la infección.

De acuerdo con el informe oficial, en las últimas 24 horas se han realizado 1.737 nuevas pruebas.

Panamá es el país más golpeado de la región centroamericana por la pandemia de COVID-19, y rige cuarentena indefinida desde el 25 de marzo que restringe por género y a dos horas diarias la movilidad de la población.

El 13 de mayo pasado arrancó la primera de seis fases o bloques de reactivación económica del país -que cerró sus actividades no esenciales en la segunda semana de marzo- con ventas comerciales en línea, servicios técnicos y mecánica automotriz, y pesca artesanal.

El Ministerio de Salud informó este sábado “que las clínicas privadas pueden operar, siempre y cuando cumplan con todas las disposiciones sanitarias establecidas por la autoridad regente”.

Todavía no hay una fecha aún no definida para el arranque del segundo bloque, que incluye construcción, industria y minería no metálica, actividades en áreas deportivas y sociales e iglesias.

EFE