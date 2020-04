Obie Bermúdez le brinda “alegría” a la pandemia con “Veo veo”

El cantautor puertorriqueño Obie Bermúdez promociona su nuevo sencillo, “Veo Veo”, que, como aseguró a Efe, lanzó para “brindarle alegría” a la gente en medio de la emergencia mundial por el COVID-19.

“Estamos enfocados en hoy, en promover lo que es el sencillo y mantenerme con música y alegrar los corazones. Es una oportunidad perfecta de luz frente a la adversidad y para traer alegría”, sostuvo Bermúdez en una entrevista telefónica, en la que también contó que aprovecha este duro momento para mantenerse creativo en su proceso de componer.

Según dijo el artista, “Veo Veo”, su primer trabajo musical después de lanzar su disco “Cambios”, fue creada hace unos dos años.

“Habla de cuando tú ves una persona que te gusta y empiezas a mirarla. Todo comienza con un coqueteo, intercambiando miradas. Cuando estás en esa primera relación, se gustan, se miran, se intercambian teléfono. ¡Es ese primer jueguito antes de que cualquier otra cosa pase!”, explicó sobre la letra.

Pero, no fue hasta hace poco que la publicó bajo las disqueras Sony Music US Latin y White Lion, y hasta ya cuenta con un “remix” con la cantante urbana dominicana Leisley, quien le da un “chispazo” al tema.

“La canción sigue siendo la esencia de Obie, pero ese chispazo urbano es por lo que trae Leisley. La idea urbana no es forzada, sino que fluye y por eso estoy entusiasmado con el tema”, ahondó.

La canción, de igual manera, incluye un vídeo musical que se filmó en Puerto Rico.

Bermúdez explicó que este no publicaba algún material musical desde hace varios años, pues dijo que se tarda en hacerlo.

“Porque le quiero dar lo mejor a la gente y no sacar canciones porque sí”, explicó.

“Me tengo que sentir cómodo para poder defender el trabajo al ciento por ciento. Después de este sencillo, pues ya tengo un material ya listo que le va a seguir a esto. ahora mismo estoy en un momento brutal de la creatividad”, afirmó.

Bermúdez mencionó que el mantenerse aislado en su residencia en Corpus Christi, Texas, la ha aprovechado para estar más tiempo con sus hijos, verlos hacer sus tareas en línea junto a sus maestros y sus compañeros de escuela.

De igual manera, este tiempo le ha brindado la oportunidad de atender un huerto de plantas y conocer más a sus vecinos.

“El ambiente está superfamiliar y eso me ha inspirado muchísimo, y me ha vuelto a enamorar a escribir una canción sin agenda. Siento que ha llenado un espacio en mi corazón que me hacía mucha falta, como una terapia”, afirmó.

“Me siento bien creativo. Siento que estoy viviendo un momento brutal y lo estoy aprovechando al máximo. Quise brindar alegría para despejar la mente un poco” de la situación, resaltó Obed Bermúdez, nombre verdadero del artista.

El también intérprete de éxitos como “Antes”, “Todo el año”, “Si fuera fácil”, “Me cansé de ti” o “Ya te olvidé”, no obstante, admitió que sigue extrañando acudir al estudio de grabación y realizar sus presentaciones.

“Pero por la situación, si del cielo te caen limones, haz una canción”, destacó Bermúdez, quien hasta aprovechó la canción del enclaustramiento para presentar un concierto acústico en vivo por sus redes sociales.

“Veo Veo”, mientras tanto, formará parte de una futura producción que poco a poco Bermúdez irá sacando material en las plataformas musicales.

“Tengo mucho material y las mantengo ahí, las voy verificando y viendo qué funciona y qué no”, explicó Bermúdez, quien contó además que continúa con su faceta de actor, al trabajar en las películas puertorriqueñas “La última gira”, inspirada en la vida del cantautor puertorriqueño Daniel Santos, y “Al revés”.

Bermúdez se destacó en Nueva York actuando en el musical “The Capeman”, escrito por el músico estadounidense Paul Simon y Derek Walcott, basada en la vida del convicto Salvador Agrón.

EFE