Nueva York lanzará dos anuncios para promocionar el uso de las mascarillas

El estado de Nueva York comenzará la emisión de dos nuevos anuncios para promocionar el uso de mascarillas, después de que ambos quedaran primero y segundo en un concurso organizado por Mariah Kennedy-Cuomo, una de las hijas del gobernador Andrew Cuomo.

“We love New York” (Amamos Nueva York) y “You can still smile” (Todavía puedes sonreír) fueron proyectados este martes durante la rueda de prensa diaria del gobernador, en la que estuvo presente su hija, quien se encargó de hacer el anuncio de los ganadores.

Según explicó el gobernador, más de 600 personas y firmas participaron en el concurso, en el que un equipo de personas seleccionó cinco que fueron expuestos a una elección popular.

Cuomo explicó que la idea inicial era difundir únicamente el clip ganador, pero tras explicar que sólo hubo una diferencia de 502 votos entre uno y otro, adelantó que serán proyectados ambos.

“Amamos Nueva York”, creado por una productora de la ciudad “Bunny Lake Films” muestra imágenes de la ciudad y de neoyorquinos trabajando y haciendo vida diaria, todos con mascarillas mientras la voz de un narrador invita a llevar la mascarilla.

“Yo llevo mascarilla para protegerte, tu llevas mascarilla para protegerme”, asegura el anuncio.

La segunda grabación, creada por la productora Blue Slate Films, muestra imágenes en primer plano de personas con máscarillas que enumeran distintas razones por las que se tapan la boca y la nariz, con una música dramática de fondo.

Los videos ganadores se pueden ver en la página web del Gobierno estatal: https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871

Cuomo ha convertido sus intervenciones diarias ante la prensa, no solo en un momento informativo para ofrecer los últimos datos de la evolución de la pandemia del COVID-19, sino en una plataforma para intentar mostrar su lado más familiar y personal.

En sus comparecencias han pasado no solo sus hijas, sino también su hermano Chris Cuomo, presentador de la CNN y con quien conectó en varias ocasiones a través de videoconferencias después de que este fuera diagnosticado de coronavirus.

También felicitó en directo y en línea a su madre, Matilda Cuomo, en el día nacional de las madres y hace continuas referencias a ella para enfatizar la necesidad de proteger a los ancianos.

Su estilo se ha ganado el aprecio de los neoyorquinos, como han mostrado varias encuestas que apuntan que su aceptación se ha disparado.

En esta ocasión, Cuomo, que en sus partes diarios tampoco deja de recordar que es originario del barrio neoyorquino de Queens o que le gusta montar en moto, insistió en que su hija organizó el concurso de manera altruista.

EFE