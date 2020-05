Médicos de Nicaragua recurren a la cultura popular para prevenir el COVID-19

El gremio médico de Nicaragua recurrió a la cultura popular del país centroamericano para explicar cómo prevenir el padecimiento del COVID-19, en una página web educativa, promovida este sábado por la Asociación Médica Nicaragüense (AMN).

Personajes ficticios como “Macho Ratón”, “La Gigantona” y el “Enano Cabezón”, o reales como el poeta Rubén Darío o el héroe nacional Andrés Castro, aparecen caricaturizados con el estilo de la serie de dibujos “Los padrinos mágicos”, junto a recomendaciones sobre cómo prevenir el COVID-19.

Así, la AMN advierte a los internautas que no se deben tocar la cara como el pensativo Rubén Darío, y recomiendan a “La Gigantona” mantener sus tres metros de altura a una distancia prudente del pizpereto “Enano Cabezón”, en su baile tradicional del noroeste del país.

En la web covid19nicaragua.org, los médicos también animan a los lectores para que ataquen con jabón y más jabón al coronavirus SARS-coV-2, como lo hizo Castro contra un invasor a mediados del siglo XIX, al que mató de una pedrada.

En otra imagen aparece el carismático “Macho Ratón”, personaje del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), burlándose del COVID-19 con su decisión de quedarse en casa.

GUÍA PROFESIONAL

La web contiene información sobre cómo evitar contagiarse de COVID-19, los síntomas, tratamiento y preguntas más frecuentas sobre la enfermedad.

También incluye una guía elaborada por al menos 15 asociaciones médicas de Nicaragua, sobre cómo manejar a pacientes ante la pandemia de COVID-19 de manera profesional.

“Estas guías son un esfuerzo colaborativo de las asociaciones médicas de Nicaragua, que tiene como propósito servir de referencia y proponer a los profesionales de la salud, mecanismos concretos y adaptado a la realidad nicaragüense, para enfrentar la pandemia”, explicó la AMN.

La AMN ha mostrado su preocupación por la escasa y confusa información que brinda el Gobierno del presidente Daniel Ortega sobre la pandemia.

Contrario a lo que sostiene el Gobierno, de que en Nicaragua no existe “transmisión local comunitaria”, la AMN no solamente sostiene que el nuevo coronavirus ya está diseminado en el país, sino que además ha afectado médicos y personal sanitario, principalmente porque no tienen acceso a protección personal.

DOBLE DESAFÍO

Ortega ha sido criticado por no seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al negarse a establecer restricciones para frenar la pandemia, promover actividades de aglomeración, y proceder, de forma tardía, con tímidas medidas de prevención.

La situación del COVID-19 en Nicaragua, país que también vive una profunda crisis sociopolítica, es vista como un tema de derechos humanos en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas.

“A diferencia de otros países, en Nicaragua, el desafío es doble: es necesario combatir la pandemia y, al mismo tiempo, recuperar la institucionalidad democrática”, dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.

Los integrantes de la AMN han advertido que la curva de COVID-19 podría ascender en Nicaragua a partir de la presente semana, pese a que las autoridades únicamente admiten 16 casos, que han causado cinco muertes.

EFE