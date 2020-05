Las Aerolíneas Argentinas lanzan un protocolo sanitario para la reanudación de sus vuelos

La compañía Aerolíneas Argentinas, la firma de bandera del país suramericano, presentó este jueves un protocolo sanitario que será aplicado “una vez regresen las operaciones regulares”, las cuales permanecen suspendidas, en un principio, hasta el próximo 1 de septiembre, informaron fuentes de la entidad.

La aerolínea señaló en un comunicado que estos procedimientos se diseñaron siguiendo las recomendaciones de las autoridades, entre ellas el Ministerio de Salud argentino, la Organización Mundial de la Salud y la International Air Transport Association (IATA).

Sobre si habrá o no una limitación del número de pasajeros por vuelo, que el protocolo no especifica, la compañía aclaró que “por ahora no hay nada previsto o no está especificado”, puesto que “todavía hay cuestiones que resolver” por parte de las autoridades nacionales.

SIN ACOMPAÑANTES EN EL AEROPUERTO

En ese sentido, el protocolo presentado por Aerolíneas exhorta a los pasajeros -que deberán llevar mascarilla “en todo momento”- a llegar más temprano de lo habitual al aeropuerto, puesto que las medidas preventivas que se tomarán, como el control obligatorio de temperatura, “pueden requerir más tiempo para realizar el recorrido” dentro de la terminal.

Asimismo, sólo podrán ingresar a la terminal quienes tengan un billete para volar, quedando prohibido el acceso de acompañantes al interior del recinto.

Respecto al check-in, tan sólo será necesario mostrar el DNI (cédula, identificación) y no hará falta entregar dicha documentación al personal de tráfico aéreo.

La aerolínea también pide a los pasajeros que viajen “únicamente con un artículo personal a bordo”, en aras de agilizar el embarque y minimizar los movimientos dentro del aeropuerto, permitiendo llevar a su vez dentro del equipaje de mano un alcohol en gel de hasta 100 ml.

A la hora del embarque, éste se realizará “por grupos reducidos y de las últimas filas hacia adelante”, siendo los clientes que viajen en clase business o premium los últimos en embarcar.

“Siempre que sea posible” se embarcará por las puertas “con mangas de acceso”, restringiendo el uso de los autobuses, que de ser necesarios sólo trasladarían a “grupos reducidos” de pasajeros.

LIMITACIÓN DE MOVIMIENTOS DENTRO DEL AVIÓN

Dentro del avión será “obligatorio en todo momento” el uso de mascarillas o tapabocas, tanto para los viajeros como para los miembros de la tripulación.

La compañía insta a limitar “al máximo” el movimiento dentro del avión, con especial atención a evitar filas para ingresar al baño, mientras que el servicio de revistas a bordo, mantas, almohadas y auriculares “se encuentra suspendido”.

También quedan momentáneamente suspendidos los servicios de comidas y bebidas en los vuelos de cabotaje y regionales, mientras que en los internacionales será “limitado”, con un menú de contingencia en bolsas individuales “compuesto por productos frescos e industrializados”.

Una vez aterrice el avión, los pasajeros podrán levantarse cuando la tripulación lo indique y la fila delantera se encuentre desocupada, procurando mantener en todo momento la distancia social recomendada.

Por otra parte, la compañía se ocupará de limpiar y desinfectar los aviones “antes y después de cada vuelo”, unas tareas de higiene que serán especialmente intensas en las zonas de alto contacto como asientos, apoyabrazos, mesas rebatibles, cinturones de seguridad, pantallas y controles, así como en los baños, cestos de residuos y puertas de acceso.

VUELOS SUSPENDIDOS HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE

Este protocolo se anuncia un mes después de que el Gobierno argentino extendiera hasta el 1 de septiembre la prohibición de vuelos comerciales domésticos o internacionales desde el territorio nacional, vigente desde el pasado mes de marzo, así como la venta de billetes aéreos.

La resolución subraya que la emergencia sanitaria “no permite certezas respecto de la finalización de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que atenta contra el transporte aerocomercial de pasajeros”, aunque reconoce que la operación del sector involucra “un sistema de comercialización que requiere previsibilidad” y por eso fija en un principio septiembre como fecha de reanudación de las operaciones.

De hecho, el pasado 5 de mayo el presidente del grupo Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, anunció el inicio del proceso de fusión de esta compañía con la también estatal Austral, debido al “tremendo impacto” para la industria y la economía en general de la pandemia causada por el coronavirus.

