La pandemia deja a Los Ángeles sin Hollywood Bowl por primera vez en 98 años

La Asociación de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), que gestiona el Hollywood Bowl, anunció hoy que este casi centenario Hollywood Bowl permanecerá vacío y silencioso en los meses estivales por primera desde que se inauguró oficialmente en 1922.

Con capacidad para 17.480 espectadores, este emblemático y gigantesco espacio al aire libre es sinónimo de la mejor música durante el envidiable y apacible verano de la ciudad californiana.

La temporada de este año incluía conciertos de artistas como Bob Dylan, Janelle Monáe, Brandi Carlile, Ozzy Osbourne, Diana Ross, Herbie Hancock, Jamie Cullum, Sheryl Crow, Pet Shop Boys, New Order, Andrew Bird, Calexico con Iron & Wine, Kamasi Washington, Flying Lotus, The Beach Boys, Chick Corea, Rubén Blades, Backstreet Boys, Toots and the Maytals, Brittany Howard, John Fogerty o James Blake.

Y la programación de música clásica del Hollywood Bowl para el verano de 2020 contaba con varios conciertos de LA Phil con su director, el venezolano Gustavo Dudamel, al frente.

La Filarmónica de Los Ángeles tiene su sede veraniega en el Hollywood Bowl, mientras que el resto del año da sus conciertos en el Walt Disney Concert Hall.

“La cancelación de nuestros programas de verano y el impacto resultante en nuestros músicos y plantilla son devastadores”, aseguró en un comunicado Chad Smith, el consejero delegado de la Asociación de LA Phil.

Además del Hollywood Bowl, también se anunció hoy la cancelación de la temporada veraniega del Anfiteatro Ford.

LA Phil estima que los ingresos perdidos por la cancelación de la temporada veraniega, además de parte de sus conciertos de los meses de primavera, provocarán un déficit en su presupuesto de unos 80 millones de dólares.

EFE