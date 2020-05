La Fiscalía incauta papeles de compra por COVID-19 tras una denuncia de amaño

La Fiscalía paraguaya incautó este martes de la sede del Ministerio de Salud documentos vinculados a la compra de la mayor partida de equipos médicos contra el COVID-19, cuyo proceso de adjudicación fue anulado este lunes por presunta corrupción.

Un grupo de cuatro agentes se personaron en las oficinas de la Dirección de Administración Financiera, Gabinete, Dirección de Insumos Estratégicos y Unidad Operativa de Contrataciones para indagar sobre la cuestionada licitación, informó el Ministerio Público en un comunicado.

“Nos constituimos para la prosecución de la investigación en el marco de la denuncia hecha por el propio ministro de Salud (Julio Mazzoleni) y también por un grupo de legisladores”, afirmó el fiscal Francisco Cabrera.

Explicó que procedieron a retirar carpetas con datos vinculados al pliego de bases y condiciones y posterior adjudicación de las partidas a las empresas Imedic y Eurotec, para “deslindar responsabilidades en el proceso de compra”.

El pasado domingo, Mazzoleni instauró una denuncia penal a partir informes de dos organismos de control que concluyeron que el proceso estuvo viciado, y este lunes anuló el cuestionado acuerdo, llevado a cabo por la vida de la excepción ante la emergencia sanitaria.

La rescisión del contrato, por valor de 12 millones de dólares, dejó sin efecto la entrega de 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 50 camas hospitalarias, 80.000 trajes de protección, 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares y 1,7 millones de mascarillas N95.

El mismo lunes, el ministro afirmó que siete funcionarios de las dependencias hoy visitadas por los agentes están afectados por un sumario interno para esclarecer las irregularidades denunciadas por los organismos de control.

Al respecto, Cabrera señaló que cada una de esas personas serán llamadas para declarar en sede de la Fiscalía “para armar un expediente fiscal y conocer todas las circunstancias que rodearon a los hechos”.

Algunos de los funcionarios afectados por el sumario denunciaron a los medios presuntas presiones políticas para favorecer a las empresas investigadas.

Por ello, hasta poco antes de la rueda del lunes corrieron rumores de renuncia de Mazzoleni, algo que él desechó ante los periodistas al asegurar que seguirá en el cargo “en tanto así lo disponga el señor Presidente y tenga el apoyo” de su familia.

“No, no he pensado en renunciar, estoy con la misma convicción que el primer día y sobre todo en esta etapa de lo que tiene que ver con la pandemia, me parece que seria una decisión de extrema cobardía”, resaltó.

Y hoy el presidente del país, Mario Abdo Benítez, le refrendó su apoyo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Fuerza querido ministro. Todo mi apoyo. Confío en que llevarás a cabo todas las acciones que sean necesarias para garantizar la transparencia y continuar adelante con la gran labor que vienen realizando”, expresó Abdo Benítez.

Al ministro se atribuye el éxito del Gobierno para mantener controlado la expansión del COVID, que a la fecha ha registrado 877 contagios y una cifra de muertes que se mantiene invariable en 11 desde hace semanas.

