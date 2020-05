La banda de rock mexicana DLD da paso a los festivales virtuales

Los integrantes de la banda de rock mexicana DLD están convencidos de que la nueva forma de contacto con el público a través de la tecnología ha sido un reto que disfrutan, es por eso que se sienten nerviosos ante su participación el próximo 31 de mayo en el festival musical virtual Citibanamex Conecta.

“Estamos mutando un poco con este rollo de la pandemia pues la industria del entretenimiento, en este caso los conciertos, yo creo que será lo último que va a abrir, por eso este tipo de cosas nos vienen increíble para mostrar nuestra música”, aseguró Erik Neville, guitarrista de la banda.

Aunque faltan las luces y el escenario, Neville cree que la emoción de presentarse ante la gente no cambia, incluso explicó que puede llegar a ser más imponente este tipo de presentaciones al no encontrarse en su zona de confort.

“La calidez del contacto humano es una energía bien bonita, pero ahora que empezamos con este rollo de hacer los conciertos digitales me doy cuenta de que tiene mucha magia porque te da esa sensación de que te está viendo todo mundo, hasta te sientes más nervioso que en un concierto”, expuso.

Aunque no adelantó mucho para mantener el elemento sorpresa de quienes los vean el domingo, Neville explicó que estará desde su estudio personal: “tocaré sentado pero me emociono y me paro, me pongo los audífonos y me voy de vacaciones y siento que estoy en el escenario”, dijo.

Según añadió, uno de los retos es que cada uno de los integrantes se presentará desde un espacio diferente. “Sí es algo bien diferente pero al final es tocar y como músicos es lo que queremos. Mientras podamos tocar en las condiciones que sean nos lo podemos pasar muy bien”, aseveró.

APRENDIZAJE Y TRASCENDENCIA

Después de cinco años sin publicar un disco, en marzo pasado la banda mexicana presentó “Trascender”, material que habla de los aprendizajes que todo ser humano vive y que supone para los integrantes una nueva etapa técnica al haber logrado hacer su propio estudio de grabación.

“Fueron cuatro años y medio de tocar todo el tiempo y la preparación del disco fue de dos años, entonces estuvimos chambeando (trabajando) paralelamente en ello”, contó Neville.

Explicó que estuvieron montando en su estudio de ensayos “un estudio de grabación que nos quedó a todo dar (genial). Fue complicado pero gratificante”, con el cual podrán presentar más música más rápido.

La agrupación, también conformada por Paco Familiar (vocalista) y Edgar “Pijey” Hansen (bajista), lamentó no haber podido comenzar con la gira que ya tenían planeada pues, aseguró Neville, son una banda acostumbrada a tocar en vivo.

Sin embargo, tuvieron la oportunidad de mostrar sus primeros dos sencillos, “Química y física” y “Hasta siempre”, en parques y escuelas antes de la contingencia.

“Dejamos lista la gira, ya estaba todo superpreparado, gastamos una lana (dinero) y dejamos todo increíble: la gira soñada y toma, que llega el coronavirus. Lo bueno es que en algún momento sucederá y todos estamos igual de emocionados”, menciona.

Después de más de 20 años juntos, Neville está convencido de que ahora la música que hacen es aún más genuina y está impregnada del ADN de lo que es DLD.

“Yo creo que nunca habíamos hecho música tan honesta. Nos ponemos a jugar y para nosotros es divertirnos, no hay una línea. Componemos los tres y somos muy curiosos, nos gusta estar creando cosas esa ha sido nuestra fórmula: que siempre hacemos lo que nos gusta”, afirmó.

De tal forma que una de sus reglas es no repetirse, “algo que es fundamental para nosotros es que cuando tenemos una canción que nos gusta mucho y que es exitosa tratamos de siempre salirnos del tema por respeto a la canción y a la gente”, finalizó.

El festival virtual Citibanamex Conecta se llevará a cabo en dos fines de semana -el 29 y 31 de mayo, así como el 5 y 6 de junio- y tendrá como artistas invitados a Fobia, María José, Molotov, Kinky, Ana Torroja, DLD, Camilo Séptimo y Moenia.

EFE