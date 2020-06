Kanouté: “Hay otro virus que se llama racismo”

El exjugador malí Frederic Kanouté, gran ídolo del Sevilla, denunció que tras el coronavirus “hay otro virus que se llama racismo”, y pidió en un encuentro de embajadores de LaLiga, que el fútbol español haga todo lo posible para que nunca se produzca “ningún acto racista”.

“Hay otro virus que se llama racismo y vemos que la gente sigue sufriendo de este virus que es muy grave también. Espero que LaLiga y todo el fútbol español, apoyen medidas para que no se tolere más ningún acto racista”, pidió.

Kanouté celebró que el reinicio de LaLiga Santander sea con un derbi sevillano entre su Sevilla y el Real Betis. “La liga no podía empezar con un partido mejor. Además el Sevilla una semana después juega contra el Barcelona y son partidos que quiero ver. Lo más importante es que empiece LaLiga de nuevo. No podíamos esperar más. Y ahora que todo funcione con normalidad y se respeten las medidas sanitarias”.

Además, recordó que él ya vivió un derbi sevillano a puerta cerrada. “El último partido a puerta cerrada que he jugado fue un Betis-Sevilla en la Copa del Rey 2006-2007. Fue por otras razones y me acuerdo del partido. Espero que a pesar de no tener afición que el partido nos deje mucho espectáculo porque es un derbi que siempre lo tiene”.

“Mi consejo es que al final todo el mundo estaremos juntos aunque no haya aficionados en las gradas. Hoy en día tenemos avances tecnológicos que nos permiten seguir los partidos en casa y lo podemos disfrutar. La manera de la que vamos a seguir los partidos nos hará sentirnos casi en el campo. Los jugadores son profesionales y se tienen que meter en el partido aunque no haya aficionados”, añadió.

Para Kanouté nada va a rebajar la emoción de un partido de fútbol. “Habrá la misma emoción por las ganas de los jugadores”, opinó. Argumentó que tras más de dos meses sin poder competir, la pasión con la que regresarán aumentará el nivel. “Todos los jugadores darán el cien por cien en el campo, con o sin aficionados, y nos van a hacer disfrutar seguro”.

Por último valoró la decisión de suspensión del fútbol en Francia. “La decisión ha sido prematura, se precipitaron porque la situación sanitaria en Francia está mejorando bastante y muchos clubes se quejan. Pensaron que lo más importante era limitar el riesgo, que era necesario y hay que respetarlo, aunque al final se ha visto que ha sido una decisión precipitada”.

EFE