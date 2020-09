La vacuna para COVID-19 de Johnson & Johnson inició este miércoles la última fase de ensayos de su proyecto en Estados Unidos.

Es uno de los mayores estudios de vacunas del mundo ya que se probará en 60 mil voluntarios en EE.UU., México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Sudáfrica.

“Con nuestro candidato de vacuna dentro de los ensayos mundiales en Fase 3, estamos un paso más cerca para descubrir una solución para la Covid-19. Hemos utilizado una aproximación científica elevada y basada en las pruebas para seleccionar este candidato de vacuna. Estamos muy agradecidos de los esfuerzos incansables de nuestros investigadores y de las contribuciones vitales de los participantes que han sido voluntarios para formar parte en estos estudios”, explicaron en la compañía.

