Italia baja los impuestos a 16 millones de personas a partir de julio

El Gobierno italiano ha aprobado una bajada de impuestos que afecta a 16 millones de trabajadores con ingresos anuales comprendidos entre los 28.000 y los 40.000 euros y de la que se beneficiarán a partir del 1 de julio, afirmó este viernes el ministro de Economía, Roberto Gualtieri.

Gualtieri señaló que esta medida es un primer paso en la reforma más amplia que quiere aprobar el Ejecutivo para mermar la presión fiscal a trabajadores y empresas, y que por ahora supone una disminución en los impuestos sobre las rentas por valor de 7.000 millones de euros.

La intención es aumentar en cierta medida el poder adquisitivo de las familias para fomentar el consumo y reactivar la economía, tras la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

La iniciativa modifica en parte la antigua prestación de 80 euros para rentas de hasta 24.000 euros anuales, aprobada en 2014 por el Gobierno de Matteo Renzi.

Ahora, once millones de personas que perciben hasta 28.000 euros anuales podrán ver su nómina mensual incrementada en 100 euros netos -y no recibirán los 80 euros del Gobierno de Renzi-, mientras que casi 5 millones de trabajadores con ingresos hasta 40.000 tendrán una reducción de impuestos proporcional, ha dicho Gualtieri, que no ha dado más detalles.

El titular de Economía también ha confirmado que el gabinete que dirige el primer ministro Giuseppe Conte estudia bajar el impuesto sobre el valor añadido (IVA), pero ha admitido que “los recursos son limitados y deben usarse de la manera más útil posible”.

Finalmente, ha lamentado los “retrasos inaceptables” de los últimos meses en el pago de los subsidios públicos para los empleados que están sujetos a los paros temporales, llamado en Italia “caja de integración” y que es similar al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) español, y ha subrayado que se están intentando acelerar los tiempos para pagar a todos los afectados cuanto antes.

El Gobierno italiano estima que este 2020 la economía del país se contraerá un 8 %, el déficit se disparará al 10,4 % del producto interior bruto (PIB) y la deuda superará el 155 % del PIB.

Para mitigar los efectos negativos del coronavirus, Roma ha aprobado dos paquetes de estímulos de hasta 80.000 millones en ayudas para familias y empresas, y un esquema de garantías públicas de hasta 400.000 millones de euros en créditos para empresas.

Gualtieri ha avanzado recientemente que el Gobierno planea lanzar en las próximas semanas otro nuevo paquete que “dilatará aún más el déficit”, pero no ha dado cifras porque ha dicho que está en estudio.

Según los medios italianos, será de al menos 15.000 millones, lo que elevará el déficit de 2020 por encima del 11 % del PIB.

Italia trabaja además en el diseño de un plan de reconstrucción que pretende financiar con los recursos que solicitará a la Unión Europea, a través del fondo contra el paro SURE, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo de Recuperación, que aún deben aprobar los Estados miembro.

