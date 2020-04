Guatemala suma dos fallecidos más por coronavirus y llega a cinco en total

Guatemala sumó este domingo dos personas fallecidas más por coronavirus y alcanzó cinco defunciones desde que el pasado 15 de marzo se diera la primera muerte, apenas 48 horas después de haber contabilizado el primer caso positivo en el país centroamericano.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó los dos decesos y aclaró que se trataba de un señor de 57 años que había “luchado por su vida en el intensivo” desde hace tres semanas y los médicos habían logrado paliar un fallo renal que sufrió durante su afección.

El otro paciente positivo del coronavirus SARS-CoV-2 es un hombre de 74 años que tenía cáncer. “Le dio coronavirus y este avanzó fulminante. Entró antier (al hospital) y murió ayer en la noche”, precisó Giammattei.

El mandatario agregó que también se sumaron dos casos nuevos de coronavirus, por lo que el país alcanzó los 155 contagios, entre los que se destacan 19 personas “recuperadas”.

Giammattei detalló que una las pacientes infectadas, originaria del municipio de Patzún, en el occidental departamento de Chimaltenango, a unos 80 kilómetros de la capital del país y primer foco de contagio a nivel comunitario, dio a luz por cesárea a gemelos, que están “en aislamiento” y “negativos” al COVID-19.

“Los tres están en el Hospital Nacional de Especialidades de Villa Nueva; la madre está en muy bien estado. La vida sigue y vamos a seguir luchando para que la vida siga”, pronunció.

Este domingo, el mandatario acudió al departamento de Escuintla para revisar el inicio de trabajos del hospital temporal de la Costa Sur, el quinto de este tipo en todo el territorio nacional, levantados específicamente para atender la emergencia.

DATOS “SENSIBLES”

El presidente insistió en no informar acerca de vía de contagio ni del lugar de procedencia de los pacientes infectados porque considera estos datos como “sensibles”.

“Hay que proteger a la gente. Se está estigmatizando a la gente por estar infectada. E incluso hemos tenido ya algunos intentos de ataques en contra de personas que resultaron positivas y de sus familias. Estamos haciendo todo lo posible por reservar los datos con el propósito de preservar la vida de estas personas”, sostuvo.

Añadió que “no es lo mismo decir que en un municipio tal apareció el primer caso, en un municipio pequeño donde todo el mundo se conoce y todo el mundo se va a ir encima de esa gente, en lugar de decir un caso más. Les pido su comprensión. SI no decimos lugares ni nombres es por proteger a la gente”.

En su mensaje de anoche, sin embargo, el mandatario dijo que estaban siguiendo una de las recomendaciones de la resolución 1-2020 de la Corte Interamericana de DDHH, que promueve cuidar la información personal y sensible de los pacientes, pero no habló de otras recomendaciones del mismo documento como aportar información desagregada a la prensa y no obstaculizar el trabajo periodístico.

Además, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, bloqueó la información recíproca en los canales oficiales de comunicación con la prensa local e internacional y los acusó de haber requerido la información precisa sobre la dirección y nombre de los pacientes, pese a que los periodistas solicitaron datos generales, por municipio o departamento.

INFORMACIÓN VITAL

El producador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, aseguró que ante una emergencia sanitaria como la pandemia del COVID-19, “el rol de la prensa es fundamental, se debe respetar su función y facilitar información oficial, para que la población esté bien informada”.

También se pronunció al respecto el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, lamentó que se haya omitido desde hace semanas el traslado de información “de vital importancia para que las autoridades locales, ancestrales, organizaciones comunitarias y familias en general puedan tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad”.

La entidad internacional recomendó informar sobre “las personas contagiadas por regiones, departamentos y municipios del territorio nacional” y otros datos, como personas bajo cuarentena, contagios comunitarios o importados y la cantidad de pruebas realizadas.

Para este domingo, el presidente tiene planeado otro mensaje a la población para anunciar medidas económicas y sociales, como el uso obligatorio de la mascarilla o, en caso contrario, la aplicación de multas por un montó próximo a determinar.

EFE