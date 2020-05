Equipos de la NBA pueden hacer test coronavirus a jugadores asintomáticos

La NBA estableció este viernes que los equipos, con sede en las ciudades donde las pruebas de coronavirus están disponibles para todos los trabajadores de salud en riesgo y que abran sus instalaciones a los entrenamientos voluntarios, podrán administrar pruebas a jugadores y personal asintomáticos.

Uno de los equipos que tiene ya decidido abrir sus instalaciones, los Magic de Orlado, recibió autorización por escrito del Departamento de Salud del Condado de Orange y la aprobación de la NBA para evaluar a sus jugadores y detectar el coronavirus, informó este viernes un portavoz de la franquicia de Florida.

Se espera que LA Clippers y Los Angeles Lakers estén entre otros equipos autorizados para realizar pruebas de coronavirus a cada jugador y miembro del personal que ingrese a las instalaciones de entrenamiento, independientemente de si están experimentando síntomas, dijeron sendos portavoces de ambas organizaciones.

La NBA informó recientemente a los equipos de una “excepción limitada” a las pautas que prohíben las pruebas de individuos asintomáticos en esta fase preliminar de jugadores que regresan de forma voluntaria a las instalaciones de entrenamiento.

Se trata de asegurar por parte de la NBA una aprobación de los test masivos del coronavirus cuando otros sectores de la población que lucha en primera línea contra la pandemia del coronavirus tengan, todos, aseguradas las pruebas.

De ahí que los equipos deben conseguir la autorización por escrito de una autoridad de salud local que confirma un “programa de pruebas sólido para trabajadores de salud en riesgo” en la comunidad donde se encuentre la franquicia.

La NBA planea evaluar regularmente a los jugadores para COVID-19 luego de una reanudación formal de la temporada, pero la liga se ha mostrado reacia en estos escenarios voluntarios de entrenamientos de una hora para tener la percepción de que la NBA está usando innecesariamente pruebas que de otro modo podrían servir a esos en mayor riesgo en una comunidad.

Entre los equipos que abrieron instalaciones este viernes, incluidos los Cavaliers de Cleveland y Trail Blazers de Portland, esas opciones de prueba no estaban autorizadas, de acuerdo a la información ofrecida por la liga.

Los Trail Blazers y los Cavaliers se encuentran entre los equipos que planean participar en el Estudio de anticuerpos contra el coronavirus de la Clínica Mayo, una asociación de la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, que proporcionará resultados de pruebas confidenciales a los jugadores dentro de los dos días posteriores a que la clínica reciba muestras, dijeron las mismas fuentes.

Los equipos seguirán numerosos protocolos cuando los jugadores regresen a las instalaciones para estos entrenamientos, incluida la toma de temperaturas, y acciones desinfectantes de manera permanente al igual que todo sistema de protección como las mascarillas y guantes.

Pero todavía hay equipos y jugadores preocupados por proteger esas instalaciones de entrenamiento de reingreso, que desean asegurar que la vuelta a la actividad dentro de la NBA no genera ningún riesgo de salud a nadie.

El dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, en declaraciones hechas esta semana al The Athletic Dallas Podcast, dijo que el problema “es que debido a que no podemos evaluar a las personas, no podemos garantizar la seguridad de nadie, ya sean jugadores de baloncesto o cualquier otra persona”.

De ahí que Cuban dijo que su equipo no tiene previsto a corto plazo la apertura de sus instalaciones para que puedan darse los entrenamientos individuales y voluntarios.

Además, el gobernador de Texas, Greg Abbott, de acuerdo al consejo asesor de la pandemia del coronavirus, ha establecido que hasta la próxima semana no se levante la cuarentena a los gimnasios, que permanecen cerrados.

Por su parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, también es partidario que la vuelta a la competición no se dará si no hay antes una “garantía” de seguridad sanitaria para todos y cumpliendo con las normas de sanidad establecidas por las autoridades locales, estatales y federales.

EFE