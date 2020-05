En Nicaragua los pobres deben elegir entre comer y protegerse de COVID-19

En Nicaragua los pobres deben elegir entre comer y protegerse de la pandemia del COVID-19, y normalmente se deciden por lo primero, afirmó este martes una fuente del Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), uno de cuatro movimientos juveniles que obsequian paquetes con materiales de prevención en zonas populares.

“El desempleo hace que ellos tengan que elegir entre comer y protegerse del coronavirus. Nos chocó un ejemplo que nos puso un vendedor, que dijo que con lo que iba a gastar en una mascarilla y alcohol en gel, mejor compraba comida”, dijo a Efe la dirigente del MU19A, Valeska Valle, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La decisión del vendedor es la misma que enfrenta el 28,2 % de la población nicaragüense que vive en la pobreza, según datos de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Un paquete como el que donan los jóvenes disidentes a las personas menos favorecidas puede costar entre 84 córdobas (2,4 dólares) y 120 córdobas (3,5 dólares), cantidades que pueden representar una jornada laboral para los trabajadores informales menos favorecidos de Nicaragua, el segundo país más pobre de Latinoamérica.

En un mes, los jóvenes han entregado más de 3.000 paquetes de protección ante el COVID-19, compuestos por una mascarilla reutilizable, una botella con alcohol en gel y otra con jabón líquido.

Las necesidades, tanto económicas como de información, se notan principalmente en los departamentos (provincias), según Valle.

“Ellos saben que es peligroso, que está pasando algo, pero no tienen idea de lo que realmente es, no saben los síntomas, la mayoría no porta mascarillas, a veces utilizan unas que son hechas por ellos mismos, pero que no los protege en absoluto”, sostuvo la joven.

INFORMACIÓN LIMITADA

Aunque el Gobierno emite mensajes sobre cómo prevenir el contagio, generalmente estos no incluyen el uso de mascarillas, y se transmiten exclusivamente por medios oficialistas, con los límites de audiencia normales para estos casos.

Valle confirmó que la repartición de paquetes de prevención de la pandemia se realiza de forma sigilosa, para evitar que los jóvenes sean capturados por la Policía de Nicaragua, que prohíbe cualquier acción que no sea aprobada por el presidente Daniel Ortega, al que los jóvenes llaman “dictador”.

“Somos cuidadosos, estudiamos el lugar, y no tardamos más de tres minutos, para evitar a la Policía”, sostuvo.

Ortega ha sido criticado por la forma en que maneja la pandemia, sin restricciones, con mínimas medidas de prevención social, y promoviendo aglomeraciones, para luego enviar a los asistentes a realizar visitas casa por casa.

Según cifras del Gobierno de Nicaragua, el número de casos de COVID-19 alcanzó los 759, con al menos 35 muertos, entre los que no se cuentan “otros fallecimientos de personas que han estado en seguimiento”, de acuerdo con el informe de las autoridades.

El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que goza de mayor credibilidad que las autoridades, reporta al menos 2.323 casos, con 465 fallecidos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado preocupación por el caso de Nicaragua, advirtió de un “aumento fuerte” de casos de COVID-19 en el país, donde enfrenta límites para acceder a la información sobre la pandemia.

EFE