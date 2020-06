“El único objetivo es que se hagan los Juegos de Tokio”: presidente del COP

Los deportistas paraguayos se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 “con entusiasmo” y sin pensar en que la pandemia del COVID-19 pueda alterar de nuevo el calendario, tras ser pospuestos para julio del próximo año.

Así lo señaló en una entrevista con Efe el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, quien aseguró que entre los organizadores de la cita mundial “todo está confirmado y se trabaja de la mejor manera, como si se hiciesen realmente los juegos”.

Pérez enfatizó que “es muy prematuro hablar de lo que pueda pasar dentro de un poco más de un año. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo, estamos muy entusiasmados con que los Juegos puedan hacerse el año que viene”, resaltó el dirigente.

Ante la posibilidad de que la crisis sanitaria mundial haga peligrar la realización de las olimpíadas de Tokio, Pérez advirtió que los organizadores recalcaron la pasada semana en la capital japonesa que trabajan únicamente con el objetivo de que el evento comience el 23 de julio de 2021, tal y como está previsto.

En Paraguay, los atletas de élite reanudaron su preparación en la primera semana de mayo, en sintonía con la Fase 1 del proceso de flexibilización de la cuarentena por la COVID-19.

Esto se hace bajo un estricto protocolo de prevención elaborado por el COP y aprobado por el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes (SND), máximo órgano oficial en la materia.

Y 45 días después “se están entrenando más normalmente, pero no es igual a que si no hubiese habido problemas”, matizó Pérez al hacer notar que aunque se trate de retomar la “condición anterior” de los atletas el rendimiento, no será igual por falta de competiciones.

Pérez manifestó que el COP se ha visto obligado a repatriar a atletas que quedaron varados en el exterior como los medallistas Camila Pirelli, Edgar Ayala y Carmen Martínez, que están a la espera de partir de nuevo cuando se reabran las fronteras, para intensificar su preparación.

En contrapartida, el golfista Fabrizio Zanotti, oro en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, permaneció sin entrenarse en Paraguay cuando pudo haberlo hecho en Estados Unidos, donde no cerraron las canchas durante la pandemia, afirmó Pérez.

Zanotti, que en lima obtuvo la primera presea dorada de Paraguay desde que los Panamericanos se iniciaron en Buenos Aires en 1951, es la principal baza guaraní junto con la también golfista Julieta Granada, plata en la misma competición.

“Una vez que se abran las fronteras vamos a estar participando en todos los eventos que se puedan tanto a nivel dirigencial como a nivel deportivo”, aseveró el titular del COP, quien considera que la apertura se daría a mediados de agosto.

EFE