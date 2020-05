El sector del taxi busca ayudas en Ciudad de México ante la falta de clientes

Los taxistas tenían prevista una caravana desde varios puntos hacia Palacio Nacional, que finalmente desconvocaron al llegar a un acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la capital.

El Gobierno federal, por medio de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió el 20 de abril que los taxistas también se beneficiarían, al igual que otros colectivos, de su programa de microcréditos de 25.000 pesos (1.040 dólares), pero los chóferes afirman no haberlos recibido.

“El Gobierno ha dicho que da unos apoyos de 25.000 (unos 1.040 dólares) o 10.000 pesos (unos 415 dólares) pero francamente no ha habido nada. Dicen que te registres en una página para que te brinden el apoyo, pero yo ya lo hice hace como un mes y, francamente, nada”, explicó este jueves a Efe Beltrán, un taxista de la zona sur de la ciudad.

Ciudad de México tiene una flota de 110.000 taxis concesionados en operación y de 157.000 chóferes de aplicaciones de transporte privado.

Beltrán aseguró que ahora realiza diariamente el 30 % de los trayectos habituales, pese a lo cual ninguna administración “apoya en nada” y no hay excepciones para que puedan recoger clientes en vías principales, como la Calzada de Tlalpan.

“Los policías nos reprimen mucho, nos acosan mucho. Nos han montado los carros, nos han llevado al corralón (calabozo). Son multas de 5.000 (210 dólares) o 10.000 pesos (415 dólares). Sabemos que es una vía primaria; si lo hacemos no es porque queramos estar aquí, sino por la necesidad”, subrayó.

Otro taxista, Gerardo Acosta, aseveró a Efe que nunca había vivido una situación peor en sus 17 años empleado en el sector, ya que ahora está “ahogado” y sin ver el final.

“Yo más bien pienso que esto es un error político. Son muchas cosas que te dicen, y ¿quién va a saber cuándo va a haber el mayor número de muertos? ¿Por qué ellos lo saben? Yo digo que esto es una cosa política”, denunció Acosta, escéptico sobre la afectación del virus.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas reportan 27.634 casos confirmados y 2.704 muertes por coronavirus.

En la Ciudad de México, la zona más afectada, el número de casos sube a 7.521 casos y más de 600 defunciones.

CHÓFERES PRIVADOS, TAMBIÉN AFECTADOS

Los conductores de las aplicaciones de transporte privado sufren también la disminución de movilidad en la capital mexicana, que según Google se ha reducido casi a la mitad en situaciones de ocio y laborales, pero ellos no esperan ayudas gubernamentales.

“Trato yo de ver cómo hacerle para tener el ingreso que necesito. Si no salgo no genero, yo tengo mi familia y no hay quien me mantenga”, lamentó en entrevista con Efe el conductor de Uber Erick Steve.

Steve tiene ahora unas ganancias diarias de unos 500 pesos (unos 21 dólares) trabajando entre 10 y 12 horas, ya que no tiene más de diez clientes en una jornada.

Uno de sus compañeros en esa popular plataforma, Javier, confirmó el descenso de trabajo, aunque sigue saliendo a la calle “por necesidad”.

“Hay días que hay más gente y hay días que no. Hay veces que hacía hasta doce o trece viajes en cuatro horas y ahora hago cuatro”, lamentó.

