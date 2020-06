El Gobierno de Tokio descarta nuevas restricciones pese al aumento de contagios

El Gobierno de Tokio descartó hoy aplicar nuevas restricciones a pesar del incremento del número de infecciones de coronavirus en la capital, que lleva cuatro días seguidos rondando el medio centenar de contagios diarios y registró este sábado 57 más, la mayor cifra desde el levantamiento del estado de alerta sanitaria.

La Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, afirmó que por el momento no se puede puede hablar de una “segunda ola de contagios” debido a que el incremento de no es tan significativo, y señaló que las autoridades no contemplan volver a imponer restricciones ni emitir nuevas advertencias a los ciudadanos, en declaraciones a los medios nipones.

El Área Metropolitana de Tokio, la región de Japón más afectada por la pandemia, venía registrando una tendencia a la baja de nuevos contagios de COVID-19 hasta finales de mayo, cuando se levantó el estado de alerta sanitaria en todo el país, pero en los últimos días los casos parecen haber repuntado.

Este rebote coincide con la estrategia de las autoridades locales de incrementar el número de test PCR en zonas consideradas de riesgo,, principalmente distritos de ocio nocturno como el conocido barrio rojo tokiota de Kabukicho.

El incremento también se produce después de que las autoridades niponas hayan ido retirando progresivamente las medidas para prevenir contagios, aunque aún se mantiene en vigor la prohibición de celebrar eventos multitudinarios deportivos o culturales.

A nivel nacional, también se observa un ligero aumento de los contagios desde el levantamiento del estado de alerta sanitaria el pasado 25 de mayo.

El viernes se confirmaron en todo el país 105 nuevos casos, lo que supone la primera vez que se rebasa el centenar desde mediados de mayo, y eleva la cifra total nacional a 18.317, con 917 fallecimientos, según los últimos datos disponibles.

EFE