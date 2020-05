El COVID-19 sobrepasa otra barrera en Florida: más de 41.000 casos

La propagación del COVID-19 en Florida sobrepasó este martes otra barrera al confirmarse que ha habido más de 41.000 casos en el estado desde el 1 de marzo, de los cuales 1.779 han sido mortales.

Según el Departamento de Salud, a día de hoy los casos suman 41.923, lo que significa 941 más que el lunes (40.982), y el número de muertes se ha incrementado en 44 en las últimas 24 horas.

Se han realizado hasta 580.316 pruebas de COVID-19 en el estado, con un resultado positivo del 7,2 %, y ha habido 7.418 hospitalizaciones.

Miami-Dade y Broward siguen siendo los condados en los que el impacto del COVID-19 es más fuerte. El primero ha acumulado 14.218 casos y 505 muertes, y el segundo 5.826 casos y 258 decesos.

Con respecto al lunes el número de casos ha aumentado en 212 en Miami-Dade y en 82 en Broward, incrementos superiores a los de 24 horas antes.

Los dos condados del sureste de Florida son los únicos que hasta ahora no han sido autorizados a entrar en la fase uno del plan de reactivación económica que ha puesto en marcha el gobernador Ron DeSantis, debido a que el foco de COVID-19 todavía está candente.

Sin embargo, las autoridades de ambos condados están ya barajando iniciar la reapertura con medidas específicas para evitar un repunte de los contagios, y una fecha probable es el 18 de mayo.

La presión para que se reabra cuanto antes es mucha, especialmente en Miami-Dade, que es además el condado donde el desempleo provocado por el cierre de negocios a causa del COVID-19 ha pegado más duro en un estado cuya economía basada principalmente en el turismo.

“Ahora no es el momento de bajar la guardia. El usar máscara no se trata de protección para usted solamente; es para proteger a los demás también. Como dice nuestro nuevo lema, yo te cuido a ti, y tú me cuidas a mí”, escribió en las redes sociales el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, en las últimas horas.

El alcalde de Broward, Dale Holness, se propone abrir el condado “con estrictos protocolos de seguridad” el 18 de mayo, para lo que cuenta ya con el respaldo de la mayoría de las autoridades de las ciudades de ese distrito.

La lista de negocios que podrían funcionar desde el lunes próximo en Broward incluye restaurantes, tiendas, peluquerías, barberías, centros de manicura, autocines y también los gimnasios dentro de edificios residenciales.

