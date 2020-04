Conte dice que UE debe acordar “sí o sí” medidas económicas ante coronavirus

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, advirtió hoy de que la Unión Europea (UE) debe acordar “sí o sí” medidas económicas contra la pandemia del coronavirus, pues, de lo contrario, los ciudadanos quedarán decepcionados y su país actuará por su cuenta.

“No debemos quedarnos atrás respecto a China o Estados Unidos, que ponen a disposición el 13 % de su PIB. Pido ablandar las reglas presupuestarios, si no lo hacemos sin Europa y cada uno por su cuenta”, dijo en declaraciones al medio alemán Bild recogidas por la prensa italiana.

Conte se refería así al desacuerdo del Eurogrupo en la creación de mecanismos para hacer frente al virus y al desencuentro sobre los eurobonos, la posibilidad de mutualizar deuda europea, pedidos por Italia y España y negados por Alemania y Países Bajos.

“La decepción no es mía, no es del primer ministro Giuseppe Conte, sino de todos los ciudadanos europeos, estoy convencido de que también de los alemanes porque no tienen ninguna ventaja de que Europa no logre adoptar una adopción sólida y fuerte común”, indicó.

Según Conte, “esta es una emergencia” a la que la Unión Europa “debe responder sí o sí”.

“Cuando antes construyamos instrumentos financieros que permitan afrontar esta crisis, antes saldremos todos y tendremos beneficios económicos y sociales, todos, también los ciudadanos alemanes”, señaló.

El primer ministro resaltó que, tras los eurobonos, no está la intención de que otros países europeos paguen la deuda italiana.

“Nosotros pagamos nuestras deudas, lo hemos hecho siempre, y nuestra deuda lo pagamos con el ahorro privado, con nuestro propio dinero, no pedimos dinero a otros”, zanjó.

EFE