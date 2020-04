Con la pandemia en línea descendente, los españoles esperan un alivio del confinamiento

La pandemia de coronavirus en España continúa en línea descendente, con más pacientes recuperados que nuevos casos declarados por segundo día consecutivo, mientras se espera mañana domingo la salida de los niños a la calle después de 42 días encerrados, la primera medida de alivio del estricto confinamiento vigente en este país.

Según los datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Sanidad este sábado, en las últimas 24 horas se produjeron 3.353 altas de pacientes que superaron el COVID-19, mientras se declararon 2.944 nuevos casos, lo que indica que continúa el descenso de la curva de contagios.

Sin embargo, hubo un ligero repunte de once fallecidos respecto a ayer, hasta sumar 378, con lo que en total la COVID-19 ha provocado 22.902 muertes en España desde el inicio de la pandemia, mientras que los pacientes curados de la enfermedad llegan a 95.703.

BAILE DE CIFRAS

Pero aunque la tendencia es a la baja, las cifras diferentes que se dan de nuevos casos, según se refieran a los detectados por test PCR, los más seguros, o también por los test serológicos, que detectan las personas con anticuerpos, provocan en los últimos días desconcierto entre los medios de comunicación y la ciudadanía.

Según el recuento oficial, en las últimas 24 horas en España se registraron 2.944 nuevos contagios, diagnosticados mediante test PCR, un 1,5 % más respecto a los confirmados ayer, con lo que llegan a un total de 205.905. A ese número habría que sumar los casos detectados por test serológicos, que suman 17.854 más, con lo que los contagios superarían los 223.000.

El portavoz de Sanidad en la pandemia, el doctor Fernando Simón, insistió este sábado en que “los test serológicos no se pueden valorar igual que los PCR”, ya que detecta a personas con anticuerpos, pero no se puede saber cuándo pasaron la enfermedad o incluso si no la han desarrollado.

En la rueda de prensa diaria para informar de la pandemia, Simón explicó que “probablemente” se va a modificar la forma de dar la información de datos sobre los casos de coronavirus, para hacer análisis más detallados, cuando se comiencen a tomar “medidas de alivio de la movilidad” y se entre en otra fase de la pandemia.

ALIVIAR EL CONFINAMIENTO

La mejora en los datos de la pandemia permite a los responsables y técnicos del Ministerio de Sanidad español plantear “situaciones de futuro”, de cara a posibles medidas de alivio del confinamiento, decidido por el Gobierno español el pasado 14 de marzo y prorrogado por última vez ayer viernes.

Como novedad, y ante los signos de mejora de la pandemia, desde mañana podrán salir a la calle los niños de hasta 14 años, durante una hora, acompañados por un familiar adulto y a una distancia máxima de su domicilio de un kilómetro.

Para este caso, el Instituto Geográfico Nacional ha habilitado una aplicación para teléfonos móviles para ayudar a los padres a determinar el radio de un kilómetro en torno a su domicilio en el que pueden pasear con los menores, cuyo uso es “informativo, no de control”, informó hoy el Ministerio de Transporte.

Los menores podrán correr, saltar y hacer ejercicio por espacios públicos, aunque se mantienen cerrados los parques infantiles, si bien podrán acceder a algunas playas cuando estén a menos de un kilómetro de su domicilio.

No obstante, los técnicos del Ministerio de Sanidad insisten en la necesidad de mantener la prudencia ante la desescalada del confinamiento en España, porque todavía no existe un tratamiento “eficiente y demostrado” para los enfermos ni pruebas rápidas que sean plenamente fiables para detectar posibles rebrotes.

Tampoco se vislumbra a corto plazo una vacuna para el COVID-19, pese a los esfuerzos de investigación que se hacen en todo el mundo.

“Primero tenemos que encontrar ese prototipo de vacuna”, explicó hoy Simón y, luego, hacer los ensayos necesarios para probar su eficacia, por lo que “difícilmente” estará disponible la vacuna antes de final de año o en el primer trimestre de 2021, precisó el epidemiólogo.

EFE