Colombia suma 10.495 casos de coronavirus, 445 fallecidos y 2.569 recuperados

Las autoridades de salud de Colombia confirmaron este sábado 444 nuevos casos de coronavirus con lo que el total de contagiados subió a 10.495, mientras que 17 fallecidos elevaron a 445 el número de muertes en el país.

La cifra de recuperados asciende a 2.569, agregó el Ministerio de Salud, según el cual en esta jornada fueron procesadas 5.173 pruebas, para un total de 144.912 desde que comenzó la pandemia en el país, hace ya más de dos meses.

Los nuevos contagios fueron contabilizados en Bogotá (210) y en los departamentos de Meta (63), Valle del Cauca (57), Bolívar (45), Atlántico (40), Nariño (9), Caldas (6), Norte de Santander y Amazonas (3), Antioquia, Risaralda y Cundinamarca (2), y Santander y Cesar (1).

Con el informe de este sábado, Bogotá se mantiene como el lugar con más contagios del país (4.028), seguida de Valle del Cauca (1.320), Atlántico (907), Meta (898), Bolívar (582), Antioquia (466) y Amazonas (433), este último con población mayoritariamente indígena.

También hay una importante acumulación de registros en Cundinamarca (278), Magdalena (263), Nariño (262), Risaralda (216), Huila (147), Tolima (103) y Caldas (100).

Sobre los 17 fallecimientos, el Ministerio de Salud señaló que cuatro ocurrieron en el Atlántico, tres de ellos en Barranquilla, y otro en la vecina ciudad de Soledad.

En Bogotá hubo tres decesos y dos en Cartagena de Indias (Bolívar), al igual que en Cali (Valle del Cauca) y en Leticia (Amazonas).

Las cuatro muertes restantes ocurrieron en Aguachica (Cesar), Ciénaga (Magdalena), Norcasia (Caldas) y Pasto (Nariño).

Las nuevas cifras sobre la pandemia del coronavirus se conocen el mismo día en que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, visitó varios barrios de la localidad de Kennedy, en el sur de la capital, que fue declarada en “alerta naranja” por tener el mayor número de contagios.

“Les pedimos que, por favor, no salgan a la calle si no necesitan hacerlo, vamos a tener pequeños puestos de información y control, tenemos el apoyo de la fuerza pública que nos va a ayudar no solo a hacer vigilancia y pedagogía, sino también la desinfección que necesitan algunos lugares públicos”, dijo López por medio de un megáfono.

Colombia está en cuarentena obligatoria contra el coronavirus que comenzó el pasado 25 de marzo y ha sido prolongada por el Gobierno en tres ocasiones, la última hasta el 25 de mayo.

