Cámaras de comercio de Centroamérica exigen reapertura económica equilibrada

Las Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) exigió este jueves a los Gobiernos de la región una reapertura de las actividades económicas que garantice un equilibrio con la salud, en el marco de la crisis sanitaria que está provocando la COVID-19.

En la región, con excepción de Nicaragua que no ha declarado emergencia alguna, los países han establecido cuarentenas y cierres de actividades económicas para frenar el avance del virus.

“Sin trabajo no hay salud y sin salud no hay trabajo. La apertura económica es fundamental y no riñe con la salud. Los Gobiernos deben dar certeza jurídica. No podemos seguir con improvisaciones. No es posible que por la ineficiencia de los Gobiernos nos quiten derechos fundamentales”, declaró el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz en un evento virtual de la federación regional.

En una misma línea se expresó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Hasbún, quien señaló que la crisis sanitaria se convirtió en una crisis económica, y que en su país existe el riesgo de que evolucione a una crisis humanitaria.

“En El Salvador no se logró una cuarentena balanceada ni una apertura ordenada (…) Sin un equilibrio entre la salud y la economía se genera un problema de miseria humana mayor al sanitario”, aseguró.

La Fecamco realizó dos encuestas entre los miembros de las cámaras de comercio que conforman la federación en marzo y abril, donde sé revelan situaciones complejas en el desarrollo de los países y sobre todo en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME).

De acuerdo con la medición de abril, el 92 % del total de empresas encuestadas manifestó que sus ventas habían disminuido, lo que ha las ha llevado a tener que recortar en promedio el 42 % de su personal y a suspender el 52 %.

En Centroamérica el 80 % de las empresas del sector comercial son Pymes, de las cuales un 84 % ha sufrido una reducción en sus ventas durante la pandemia, según los datos de la Fecamco.

Algunos de los representantes de las cámaras de la región dijeron que es necesario que los gobiernos abran líneas de crédito blandas, y reduzcan impuestos, trámites y cargas sociales para reactivar a las pequeñas y medianas empresas que son las más vulnerables en la crisis.

La informalidad es otra de las preocupaciones de las cámaras, pues en todos los países supera el 40 % y llega hasta el 80 % en Nicaragua, porcentajes que podrían elevarse por la crisis de la pandemia.

El turismo es de los sectores más afectados en países como Panamá y Costa Rica, cuyas economías dependen fuertemente de esta actividad y que ante el cierre de las fronteras se encuentra en una profunda crisis.

La Fecamco insistió en que en la pandemia existe una responsabilidad compartida entre los empresarios y los ciudadanos para cumplir con las medidas sanitarias y evitar los contagios, y al mismo tiempo criticaron que la corrupción a lo largo de los años en los Gobiernos ha debilitado los sistemas de salud para atender una situación como la actual.

Una verdadera integración centroamericana que facilite el comercio también debe ser una aspiración para los países de la región, indicaron las cámaras.

Datos del Sistema de Integración centroamericana citados por Fecamco, indican que al 30 de junio se contabilizaban en la región 83.281 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 2.175 fallecieron.

EFE