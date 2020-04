Ariana Grande y Billie Eilish aportan mascarillas a lucha contra la COVID-19

Estrellas del pop como Ariana Grande y Billie Eilish se han sumado a una iniciativa benéfica que venderá mascarillas personalizadas para recaudar fondos que puedan ayudar a los miembros de la comunidad musical más afectados por la crisis global del coronavirus.

La discográfica Universal presentó hoy “We’ve Got You Covered”, una idea para vender mascarillas reutilizables e inspiradas en las figuras más importantes de su catálogo.

Todo el dinero que consiga Universal con las ventas de estas mascarillas irán a fondos benéficos como MusiCares o Help Musicians, que asisten a los profesionales de la música que se han quedado sin trabajo por la pandemia.

La página web de “We’ve Got You Covered” incluye mascarillas inspiradas en Billie Eilish, Ariana Grande, The Rolling Stones, Justin Bieber, The Weeknd, Queen, Bob Marley, Tupac, Black Sabbath, Imagine Dragons, Willie Nelson o Frank Sinatra.

También hay disponibles para el público otros modelos de artistas como Blackpink, XXXTentacion, Slipknot, Pantera, Yungblud o 5 Seconds of Summer.

Cada una de las mascarillas se vende a 15 dólares.

“Me siento abrumado y agradecido por trabajar con artistas y socios que son apasionados y están decididos a proporcionar un programa que apoya a aquellos que lo necesitan más durante estos tiempos sin precedentes”, señaló hoy en un comunicado Mat Vlasic, consejero delegado de Bravado, división de “merchandising” de Universal.

“Esta iniciativa continuará creciendo y evolucionando gracias al duro trabajo de todos en Bravado y Universal junto a nuestros artistas en todo el mundo”, agregó.

El mundo de la música, completamente paralizado en cuanto a conciertos y festivales, se ha volcado a través de multitud de iniciativas y eventos virtuales para recaudar fondos para la lucha contra la pandemia.

Por ejemplo, el pasado fin de semana se celebró “Un Mundo: Juntos en Casa”, un festival en línea organizado por Lady Gaga y la Organización Mundial de la Salud y en donde actuaron artistas como The Rolling Stones, Taylor Swift, Jennifer López, Paul McCartney o Stevie Wonder.

