Apple y Google se unen para el rastreo de COVID-19 y otros clics tecnológicos

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1. Apple y Google y su tecnología para rastreo de contactos de COVID-19

Apple y Google lanzaron la tecnología que permitirá a las autoridades sanitarias en todo el mundo crear aplicaciones de rastreo de contactos ante infecciones de COVID-19. La aplicación es una interfaz de programación de aplicaciones (API) compatible para Android o iOS, lo que permite una comunicación fluida entre ambas y la información que recaben pueda ser agregada sin importar cuál es el lenguaje informático de cada aparato.

2. Ubisoft une a Latinoamérica en sistema de Rainbow Six Siege

La empresa francesa de videojuegos Ubisoft presentó el nuevo formato competitivo internacional de Rainbow Six Siege para Latinoamérica que unirá a los circuitos hispanohablantes, México y Suramérica, con Brasil, en tres campeonatos regionales durante el año. Las tres divisiones competirán por cuatro puestos a los tres Six Majors (campeonatos internacionales) del año mediante tres Copa Elite Six LATAM. En 2020, al ser año de transición, sólo habrá dos copas Elite en julio y octubre.

3. Shops, la apuesta de Facebook por el comercio digital

Facebook lanzó su última apuesta por el comercio digital, Shops, una herramienta gratuita que permite a las empresas trasladar su catálogo completo de mercancías a la red social y demás aplicaciones de su propiedad. La compañía espera que Shops contribuya a aumentar su facturación con el impulso de la publicidad en sus plataformas, que ha sufrido un duro golpe a causa del parón económico derivado de la pandemia.

4. Microsoft y su compra para avanzar en estrategia de inteligencia artificial

Microsoft compró la empresa de automatización robótica de procesos Softmotive, en un paso más en su estrategia de llevar la inteligencia artificial y la automatización a todos los negocios. “Estamos democratizando la automatización robótica de procesos a un precio asequible y permitiendo que todo el mundo pueda crear robots para automatizar sus procesos manuales en el negocio”, indicó la compañía.

5. Mitad de la plana de Facebook trabajará remotamente en 10 años

El cofundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que la actual situación de teletrabajo ante la pandemia acelerará esta tendencia laboral y que la mitad de sus empleados podrían hacerlo de forma permanente en diez años. El dueño de la red social explicó que quiere poner a “la empresa a la vanguardia del trabajo remoto” y anunció que empezará a promover este tipo de contratos en los próximos meses.

6. La nueva familia de Huawei se refuerza con las cámara Leica

Huawei presentó sus más recientes dispositivos Huawei P40. Estos equipos abren una nueva era de fotografía y video móvil visionaria con especificaciones disruptivas e innovadoras. El Huawei P40 Pro está equipado con un sistema de cámara Leica Quad Ultra Vision, que incluye un sensor de 50MP, un lente ultra gran angular de 40MP, un sensor telefoto de 12MP y una cámara con detección de profundidad 3D.

7. Coronavirus acelera el comercio electrónico y pagos sin contacto

Los consumidores de América Latina y el Caribe, donde el dinero en efectivo es la forma dominante de pago, están dando prioridad a la salud, higiene y seguridad durante la pandemia y así la implantación del comercio electrónico y los pagos sin contacto se está acelerando, según un estudio de Visa. La empresa destacó que 13 millones de propietarios de tarjetas en la región hicieran una compra en línea por primera vez en el trimestre finalizado en marzo.

