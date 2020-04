Algunos negocios temen abrir sus puertas en Georgia en medio de la pandemia

Muchos negocios no esenciales han abierto sus puertas desde este viernes en Georgia (EEUU), aunque otros han preferido mantener sus persianas cerradas a pesar de la decisión del gobernador estatal, el republicano Brian Kemp, de abrir de manera parcial la economía.

Según pudo constatar Efe, las principales vías comerciales de la capital, Atlanta, lucen este viernes más actividad respecto a las últimas semanas, aunque aun lejos de la normalidad previa a la propagación del nuevo coronavirus SARS-Cov-2.

Muchos pequeños negocios como peluquerías, gimnasios y salones de belleza han abierto sus puertas, pero otros negocios aun permanecen cerrados, entre ellos algunos locales hispanos.

Desde hoy, y tras el anuncio del lunes de Kemp, en Georgia pueden abrir negocios como salones de manicura, estudios de tatuajes, gimnasios o boleras; aunque bajo ciertas restricciones para evitar contagios, mientras que la próxima semana ya lo harán restaurantes o cines.

“Nos parece que la decisión (del gobernador) es un poco prematura y no quisiéramos poner en riesgo a los clientes y empleados”, dijo a Efe uno de los gerentes del restaurante “México Lindo”, que prefirió no identificarse.

Agregó que en su caso en el transcurso del fin de semana anunciarán a su clientela si planean abrir el local nuevamente.

El anuncio de Kemp de relajar las restricciones y permitir que los negocios esenciales puedan subir sus persianas mereció críticas de muchos alcaldes de este estado del sureste, así como del propio presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Le dije, ‘tu tomas las decisiones’, le dije ‘no estás siguiendo los protocolos, pero te voy a dejar tomar tu decisión, pero quiero que la gente en Georgia esté segura, y no quiero que esto estalle porque estás decidiendo hacer algo que no está en los protocolos'”, explicó Trump este jueves sobre una reciente conversación con Kemp.

“Si me preguntan -añadió- si estoy contento con esto, no estoy contento y no estoy contento con Brian Kemp”, añadió el mandatario en su acostumbrada rueda de prensa diaria sobre el coronavirus.

Keisha Lance Bottoms, la alcaldesa de Atlanta, la urbe más poblada del estado, en declaraciones a la cadena CNN se mostró desconcertada por la decisión del gobernador, en especial cuando “nada ha cambiado” y la gente “sigue infectándose y muriendo” a causa de la COVID-19.

“Y lo que espero es que en un par de semanas veremos que nuestros números continúan aumentando en este estado”, señaló, en relación a la enfermedad, que en Georgia ha registrado más de 22.000 casos, 900 de ellos letales.

Pero como era de esperar, algunos comercios planean abrir sus puertas en los próximos días, pero bajo fuertes medidas de precaución, como declaró a la cadena NBC News Adam Ponzio, propietario de Gold’s Gym, en la ciudad de Lawrenceville.

Ponzio señaló que este viernes están instruyendo a sus empleados sobre como mantener el distanciamiento social de cara a la apertura del local el lunes próximo, y que algunos servicios no podrán estar operativos por ir en contra de las medidas de prevención.

Ante la crisis económica que ha sacudido a EE.UU. a causa del coronavirus, los dueños de pequeños negocios se debaten entre la salud o la urgencia financiera, aunque algunos lo tienen más claro.

“Hay que rezar, rezar y rezar, antes de estar pensando en abrir el negocio”, dijo la propietaria de un salón de belleza dominicano, que prefirió no identificarse.

